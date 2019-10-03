حكيمي يقود دورتموند لتحقيق فوزه الأول في دوري الأبطال



فوز مهم اقتنصه بوروسيا دورتموند الألماني خارج ملعبه بالتغلب على مستضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة.



أقيمت المباراة على ملعب سينوبو في العاصمة التشيكية، وتمكن مدافع المنتخب المغربي وريال مدريد السابق أشرف حكيمي من قيادة دورتموند لتحقيق الفوز عقب تسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 35 و89 على التوالي.



وتصدر دورتموند بذلك ترتيب فرق المجموعة السادسة مؤقتاً برصيد 4 نقاط وله هدفين وبشباك نظيفة حتى الآن، في انتظار المواجهة المرتقبة بين برشلونة وإنتر ميلان ضمن المجموعة ذاتها.



وسجل حكيمي، الذي وصل إلى دورتموند في صيف 2018 معاراً من ريال مدريد الإسباني لموسمين، أول أهدافه مع النادي الأصفر والأسود في دوري الأبطال بعد أن وصلته الكرة من يوليان براندت على الجهة اليمنى، انطلق بها وصولا إلى داخل منطقة الجزاء مراوغاً المدافعين والحارس بطريقة رائعة قبل أن يسكنها بيسراه المرمى في الدقيقة 35.



وضاعف حكيمي (20 عامًا) النتيجة للضيوف بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليسرى من الفرنسي دان أكسيل زاغادو، انطلق بها المغربي ووضعها بين قدمَي الحارس أوندري كولار (89).



وأتت المباراة متقاربة بين الطرفين وكاد لوكاش ماسوبوست يفتتح التسجيل لأصحاب الارض إلا أن الحارس السويسري رومان بوركي تصدى لها بيسراه (21)، قبل أن ينقذ مرماه بعد دقائق من ركلة حرة للروماني نيكولاي ستانسيو كادت تخدعه على القائم الأيمن (24).



وتواصلت محاولات الطريفين في الشوط الثاني وكاد الإنكليزي الشاب جايدون سانشو يضاعف النتيجة للضيوف، إلا أن الكرة باغتته قبل أن تصل بين يدي الحارس كولار (47).



وكاد المهاجم ستانيسلاف تيسل يعادل الأرقام لأصحاب الارض بعد أن وصلته كرة من خلف المدافعين إلى داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت بجانب القائم (52).



كما سنحت فرصة أخرى للمغربي نجم المباراة من دون منازع تصدى لها كولار ببراعة (81).



المصدر: بي إن سبورت