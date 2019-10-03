اونلاين | كول كورة NQW: مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر كورة ستار barcelona vs Inter Milan يلا شوت برشلونة NOW

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شاهد بث مباشر KORA ONLINE لمباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، حيث يستضيف فريق برشلونة الاسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي في قمة نارية على أرضية ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الأوروبية.. شاهد لايف بث مباشر مباراة البرسا والإنتر اليوم الأربعاء 2-10-2019.

المواجهة المرتقبة بين برشلونة وإنتر ميلان KORA2DAY تنطلق تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي اليوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أكتوبر لعام 2019، على ملعب "كامب نو" حيث يبحث كلا الفريقين عن أول انتصار لهما بالبطولة بعد تعادلهما بالجولة الأولي، حيث تعادل برشلونة مع بوروسيا دورتموند، بينما تعادل الانتر مع سلافيا براج.

ويبدأ إنتر ميلان المباراة بتشكيل رسمي مكون من:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: دي فريج، جودين، سكرينيار، كاندريفا

خط الوسط: باريلا، سينسي، بروزوفيتش، اسامواه

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خط الهجوم: اليكسيس سانشيز، لوتارو مارتينيز

أما برشلونة يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو ، لينجليت ، بيكيه، سيرجي روبيرتو

خط الوسط: بوسكيتس ، أرثور ، فرانكي دي يونج

خط الهجوم: ميسي ،سواريز، جريزمان

ويمكنكم متابعة بث مباشر KORA GOAL لمباراة الانتر وبرشلونة من خلال قنوات بي إن سبورتس القطرية HD حيث متعة التعليق العربي للمعلق التونسي عصام الشوالي،كما يمكن مشاهدة بث مباشر للمواجهة المرتقبة بين برشلونة والانتر COOL KORA من خلال روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي YOUTUBE ورابط الاسطورة HD