رياضة | أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يصدم جريزمان وريمونتادا جديدة وأبو تريكة يُهاجم مدرب البرسا وميسي يطلب هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يصدم جريزمان وريمونتادا جديدة وأبو تريكة يُهاجم مدرب البرسا وميسي يطلب هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الأربعاء 2 - 10 - 2019 العديد من الاخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها الفوز علي فريق انتر ميلان 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 2-10-2019:

برشلونة ينتزع فوزًا ثمينًا من إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة الاسباني فوزًا ثمينًا على نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020.

جاءت المباراة حافلة بالندية والإثارة، وكان فريق برشلونة الاكثر استحواذًا على الكرة خلال أحداث اللقاء واستطاع لاعبوه الوصول لمرمي الفريق الإيطالي عدة مرات خلال المباراة مما أسفر عن هدفين.

انتر ميلان كان البادئ بالتسجيل حيث أحرز لاعبه لوتارو مارتينيز أول أهداف المباراة بالدقيقة الثانية، واستمرت محاولات برشلونة طوال أحداث الشوط الأول لإدراك التعادل لكن دون فائدة، لينتهي الشوط بتقدم الإنتر 1-0.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق برشلونة العودة للقاء وتسجيل هدفين عن طريق المهاجم الأورواجوياني لويس سواريز بالدقيقتين 58، 84 من زمن اللقاء، ليفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1، ويحصد 3 نقاط ثمينة في مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة بوروسيا دورتموند ضد سلافيا براج في نفس المجموعة انتهت بفوز الفريق الألماني 2-0.

وأصبح ترتيب المجموعة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية:

1- بوروسيا دورتموند .. 4 نقاط

2- برشلونة .. 4 نقاط

3- إنتر ميلان .. 1 نقطة

4- سلافيا براج .. 1 نقطة.

فالفيردي يتغني بـ"ميسي" بعد تخطي إنتر ميلان

أشاد ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، بعد أدائه الرائع أمام انتر ميلان في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

وقال "فالفيردي" في تصريحات عقب المباراة: "ميسي لاعب فريد من نوعه ويساعدنا كثيراً ونحن في حاجة إليه دائماً أهمية ميسي للفريق ظهرت في الهدف الثاني للفريق ، ميسي يساعدنا على الخروج من هذه الفترة".

وأضاف: "في الشوط الاول كانت لديهم فرص كثيرة وكان ايضاً لدينا وصول للمرمى ، ولكن عدم التوازن كان دائماً في مصلحتهم وفي الشوط الثاني كنا الافضل".

وتابع: " هدف انتر صعب المباراة علينا، وعزز وجودهم، انتر فريق قوي في المرتدات، متصدر الدوري الايطالي، فاز في 6 مباريات، صعب الامور علينا اليوم، ولكن في الشوط الثاني أفضل كثيرا ونجحنا في اقتناص الفوز والثلاث نقاط".

وأردف: " بين الشوطين حاولنا دراسة الأخطاء بالشوط الأول، أولئك اللاعبين الذين هم على ارض الملعب هم من بصنعون كل شيء، في الشوط الاول أضر بنا الإنتر كثيرا، هي مباراة جيدة من الفريقين اليوم".

وأتم تصريحاته: "كان علينا احداث تغييرات جذرية، كنا مع بوسكيتس ودي يونغ وأرثور اكثر سيطرة، ولكن احتجنا إلى العمق اكثر، مع دخول فيدال تغير الوضع، لأننا كنا نحتاج المساحات، وايضا الفعالية في الامتار الاخيرة".

مفاجأة.. فالفيردي يرفض مصافحة نجم برشلونة أمام إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بعدما أكدت أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، وضع الفرنسي أنطوان جريزمان في موقف محرج خلال لقاء إنتر ميلان الإيطالي.

ونشرت تقارير اسبانية صورة للمدرب فالفيردي وهو يرفض مصافحة أنطوان جريزمان بعد استبداله في الشوط الثاني من اللقاء عقب الاستبدال بمواطنه عثمان ديمبيلي خلال مباراة انتر ميلان.

وحاول "جريزمان" مصافحة فالفيردي اثناء خروجه من ملعب مباراة انتر ميلان ولكن الأخير تجاهل مصافحته، ولم ينظر إليه المدرب أثناء خروجه من الملعب.

وقاد لويس سواريز برشلونة للفوز علي إنتر ميلان بنتيجة 2-1 وسجل هدفي البرسا ، ليرتفع رصيد الفريق الكتالوني لـ 4 نقاط ليتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة.

سواريز يعلق على هدفيه في شباك إنتر ميلان والإنتقادات التي تعرض لها مؤخرًا

علق لويس سواريز نجم برشلونة الاسباني على الفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب انتر ميلان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال "سواريز" في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الخصم ضغط كثيرا، ولم نضغط في الشوط الاول جيدا، والمدرب بين الشوطين وجهنا، وقام بعمله، وتحسنا في الشوط الثاني".

وتابع: " الهدف الاول؟ احاول ان اسدد بافضل طريقة، هي اشياء ايجابية تأتي من الثقة بالنفس في المواقف الصعبة".

وواصل تصريحاته: "مباراة ايجابية، وان نتصدر المجموعة ونحاول ان ندرك صعوبة المباريات في دوري الابطال".

وعن الانتقادات قال: " يجب ان نـأخذ الانتقادات بشكل ايجابي، وان اكون اقوى ذهنيا، واقوم بعملي، واتقبل هذه الانتقادات، وان احاط بأفضل الاشخاص".

وسجل سواريز ثنائية برشلونة في شباك انتر ميلان وقاد الفريق للفوز بنتيجة 2-1 ورفع رصيده لـ 4 نقاط ليتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة.

أبوتريكة يصدم برشلونة بشأن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

أكد محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية السابق علي صعوبة تتويج برشلونة الاسباني بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت قيادة مدربه الحالي أرنستو فالفيردي.

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وقال "أبوتريكة" في تصريحات خلال ظهوره في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس": " برشلونة مع أي مدرب يستطيع التتويج بلقب الدوري الأسباني، وأعتقد أن فالفيردي حصل على كل فرصه مع النادي الكتالوني".

وأضاف: " مشكلة برشلونة مع فالفيردي ليست في التتويج بلقب الدوري الاسباني، ولكن مشكلته في دوري أبطال أوروبا".

واختتم تصريحاته: " نسبة فوز برشلونة بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا تحت قيادة "فالفيردي" لا تتجاوز 20 أو 25 %".

وكان فريق برشلونة تعادل سلبيًا مع بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولي من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويستعد لمواجهة إنتر ميلان بعد قليل في ثاني جولات البطولة الأوروبية.

مفاجأة مدوية.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل ويعرض نفسه على ليفربول

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نجم نادي برشلونة الاسباني يقترب من الرحيل عن النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2020، واستقر على وجهته المقبلة.

وأشارت التقارير الاسبانية أن الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الاسباني قرر الرحيل عن النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، واختار العودة مجددًا للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن "سواريز" عرض نفسه على نادي ليفربول الإنجليزي، حيث طلب من وكيل أعماله التواصل مع إدارة الريدز، لرغبته في العودة من جديد للنادي وختام مشواره الكروي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأكدت التقارير أن برشلونة يرحب ببيع "سواريز" الصيف المقبل بشرط الحصول علي 50 مليون يورو، علمًا أن عقد اللاعب مع النادي الكتالوني ينتهي في صيف 2021.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي برشلونة الاسباني بدأ التحرك للتعاقد مع بديل "سواريز" حيث تستهدف إدارة البلوجرانا التعاقد مع بياتيك مهاجم ميلان الإيطالي لقيادة هجوم البرسا في الموسم المقبل، بعد تألق اللاعب مع الروسونيري في الفترة الماضية.

دي يونج يقلل من برشلونة

اعترف الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط فريق برشلونة بقلة قوة القريق الكتالوني في حالة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق.

ويستضيف برشلونة نظيره أتليتكو مدريد في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الكامب نو" في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال دي يونج في تصريحات صحفية قبل مبارة فريقه اليوم أمام إنتر ميلان :"بدون ميسي نحن أقل قوة قليلًا.. عند ذكر الإنتر اول شيء يخطر ببالي فريق الثلاثية، هم فريق رائع وجيد من الناحية الفنية.. كونتي مدرب بطل مع يوفنتوس وتشيلسي ويجب أن نكون مستعدين".

وتابع دي يونج: "في الكامب نو نحن أقوياء للغاية، يجب أن نفوز على الإنتر في الكامب نو لأننا في المجموعة الأصعب، الإنتر لديه فريق رائع مع جودين ودي فري".

وأتم دي يونج: "طبيعي نفتقد ميسي ، نتحدث عن أفضل لاعب بالعالم لكن حتى بدونه نملك الأفكار والجودة للفوز.. بدون ميسي نحن أقل قوة لكن نظل فريق ممتاز".

بالأرقام.. ماذا قدم ميسي أمام إنتر ميلان في موقعة دوري أبطال أوروبا؟