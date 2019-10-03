رياضة | فالفيردي يتغني بـ"ميسي" بعد تخطي إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يتغني بـ"ميسي" بعد تخطي إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، بعد أدائه الرائع أمام انتر ميلان في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

وقال "فالفيردي" في تصريحات عقب المباراة: "ميسي لاعب فريد من نوعه ويساعدنا كثيراً ونحن في حاجة إليه دائماً أهمية ميسي للفريق ظهرت في الهدف الثاني للفريق ، ميسي يساعدنا على الخروج من هذه الفترة".

وأضاف: "في الشوط الاول كانت لديهم فرص كثيرة وكان ايضاً لدينا وصول للمرمى ، ولكن عدم التوازن كان دائماً في مصلحتهم وفي الشوط الثاني كنا الافضل".

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وتابع: " هدف انتر صعب المباراة علينا، وعزز وجودهم، انتر فريق قوي في المرتدات، متصدر الدوري الايطالي، فاز في 6 مباريات، صعب الامور علينا اليوم، ولكن في الشوط الثاني أفضل كثيرا ونجحنا في اقتناص الفوز والثلاث نقاط".

وأردف: " بين الشوطين حاولنا دراسة الأخطاء بالشوط الأول، أولئك اللاعبين الذين هم على ارض الملعب هم من بصنعون كل شيء، في الشوط الاول أضر بنا الإنتر كثيرا، هي مباراة جيدة من الفريقين اليوم".

وأتم تصريحاته: "كان علينا احداث تغييرات جذرية، كنا مع بوسكيتس ودي يونغ وأرثور اكثر سيطرة، ولكن احتجنا إلى العمق اكثر، مع دخول فيدال تغير الوضع، لأننا كنا نحتاج المساحات، وايضا الفعالية في الامتار الاخيرة".