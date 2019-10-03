رياضة | عاجل.. صالح جمعة يتخذ قرار مصيري بشأن مستقبله مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صالح جمعة يتخذ قرار مصيري بشأن مستقبله مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ صالح جمعة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرارًا مصريًا بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن صالح جمعة كلف وكيل أعماله من الأن بالبحث عن عروض عربية وأوروبية تمهيدًا لعرضها على الجهاز الفني للفريق الأحمر للرحيل عن الفريق في الميركاتو الشتوي.

ويشعر صالح جمعة بالتجميد داخل فريق الأهلي بسبب اتهامه بتسريب قميص النادي الأحمر وانقلاب الإدارة عليه في الوقت الحالي.



وخرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي منذ توليه المهمة رسميًا.

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ويدرس صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم. ويدرس صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم. ويفكر صالح جمعة في الرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي إلى أحد الدوريات العربية أو الأوروبية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط من أجل العودة للمشاركة في المباريات من جديد.

ويشعر صالح جمعة بصعوبة مشاركته مع الأهلي في ظل وجود فايلر المدير الفني الجديد بالإضافة إلى اتهامه بتسريب صورة قميص الفريق الأحمر قبل الاعلان عنه رسميًا.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الاهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس “السبت”، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.