رياضة | أبوتريكة يُهاجم "فالفيردي" رغم الفوز على إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوتريكة يُهاجم "فالفيردي" رغم الفوز على إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية ومحلل شبكة قنوات بي إن سبورت، المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رغم فوز البرسا علي إنتر ميلان 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

وصرح "تريكة" بعد المباراة قائلا: " فالفيردي مدرب متواضع وليس قويًا، يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، ولكنه لم يستطيع تكوين أفضل تشكيل منهمفي المباريات".

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وأضاف: " تواجد العديد من النجوم ضمن صفوف برشلونة مثل جريزمان وميسي وسواريز وديمبلي يضع فالفيردي في حيرة كبيرة ولا ينجح في الوصول إلي أفضل تشكيل لخوض المباريات، بعكس مدرب مثل جوارديولا، يستطيع أن يصنع من هؤلاء النجوم تشكيلة مميزة".

وواصل تصريحاته: " فالفيردي لم يستغل إمكانيات جريزمان، كما يضع دي يونج في غير مركزه، وبرشلونة فاز اليوم بمجمهو ميسي وسواريز، ولا دخل للمدرب في انتصار البرسا على انتر ميلان".

وقاد لويس سواريز برشلونة للفوز علي انتر ميلان بنتيجة 2-1 ورفع رصيده لـ 4 نقاط ليتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد انتر ميلان عند نقطة وحيدة متساويا مع سلافيا براج.