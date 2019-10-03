رياضة | ملخص نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. ريمونتادا برشلونة وفوز ليفربول الدراماتيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. ريمونتادا برشلونة وفوز ليفربول الدراماتيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات اليوم في منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما تمكن برشلونة من قلب الطاولة على إنتر ميلان الإيطالي، وتألق محمد صلاح في قيادة ليفربول لفوز صعب على ملعب آنفيلد أمام سالزبورج النمساوي، بينما سحق أياكس الهولندي مضيفه فالنسيا الإسباني.

ويعرض لكم الخليج 365 الرياضي، ملخص نتائج مباريات اليوم الأربعاء الموافق 2 / 10 / 2019 في دوري أبطال أوروبا، والتي جاءت كالتالي:

برشلونة الإسباني x إنتر ميلان الإيطالي، تمكن نادي برشلونة من قلب الطاولة على ضيفه إنتر ميلان، ليحقق البلوجرانا فوزه الأول بالبطولة بفوزه اليوم بنتيجة 2-1.

سلافيا براج التشيكي x بوروسيا دورتموند الألماني، قهر نادي بروسيا دورتموند الألماني مضيفه التشيكي بهدفين دون رد، للظهير المغربي أشرف حكيمي.

ليفربول الإنجليزي x ريد بول سالزبورج، حقق ليفربول فوزًا صعبًا على ضيفه النمساوي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعدما أفشل صلاح خطة ريمونتادا الضيوف بإحرازه لهدف الفوز الرابع لفريقه والثاني له.

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جينك البلجيكي x نابولي الإيطالي، سقط نابولي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه البلجيكي، ليبدأ في التفريط بأولى نقاطه في الموسم الحالي، بعدما تفوق على الريدز في الجولة الأولى.

لايبزيج الألماني x ليون الفرنسي، نجح ليون في تحقيق الفوز خارج قواعده على مضيفه الألماني بنتيجة 2-0.

ليل الفرينسي x تشيلسي الإنجليزي، عاد البلوز تشيلسي بفوز صعب من الأراضي الفرنسية، بعد تفوقه على ليل بنتيجة 2-1.

فالنسيا الإسباني x أياكس الهولندي، فاجئ نادي أياكس مضيفه فالنسيا بشراسة هجومية كبيرة، نجح خلالها من تحقيق فوز عريض بنتيجة 3-0.

زينيت سان بطرسبرج الروسي x بنفيكا البرتغالي، استغل زينيت عامل الأرض والجمهور ليضرب ضيفه البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.