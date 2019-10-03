رياضة | برشلونة يسجل رقمًا مميزًا بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسجل رقمًا مميزًا بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة الاسباني فوزًا ثمينًا على نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020.

وتمكن فريق برشلونة من تسجيل رقم مميز في بطولة دوري أبطال اوروبا بنسخته الجديدة خلال 250 مباراة خاضها البلاوجرانا.

وجاءت أرقام البارسا خلال الـ 250 مباراة على النحو التالي :

[فاز 147 تعادل 60 خسر 43].

الأهداف [له 504 عليه 242].

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حقق 5 ألقاب.