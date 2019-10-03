رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة كبري في الريال وبيريز يستهدف نجم البايرن وتحديد أول ضحية بعد السقوط أمام كلوب بروج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة كبري في الريال وبيريز يستهدف نجم البايرن وتحديد أول ضحية بعد السقوط أمام كلوب بروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 2 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إصابة ناتشو فرنانديز نجم الفريق وغيابه لمدة قد تصل إلى 3 أشهر. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- الصدمات تتوالى على ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تلقي ريال مدريد صدمة جديدة بإصابة نجم جديد في صفوفه لينضم لقائمة المصابين الطويلة على رأسهم فيرلاند ميندي وإيسكو وأسينسيو.

وأكدت التقارير انضمام ناتشو فرنانديز لقائمة مصابي الملكي عقب تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي للركبة مما سيبعده عن المشاركة مع الفريق لفترة تمتد بين شهرين إلى 3 أشهر.

وذكرت التقارير أن ناتشو لم يكن يشارك في مباريات الفريق منذ بداية الموسم حتى جاءت إصابتي مارسيلو وفيرلاند ميندي وكلاهما يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وأفادت التقارير بأن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي اشركه من أجل تغطية مركز الظهير الأيسر في 3 مباريات أمام أوساسونا وأتلتيكو مدريد وكلوب بروج بدوري الأبطال وهو اللقاء الذي استبدل خلاله أثناء فترة الاستراحة.

وذكرت التقارير أن ناتشو البالغ من العمر 29 عامًا بدأ اليوم مرحلة التعافي من الإصابة والتي قد تصل لـ12 أسبوعًا

وأنه بإمكان زيدان الاعتماد على مارسيلو بعد عودته من الإصابة، حيث شارك بالفعل في الشوط الثاني أمام كلوب بروج البلجيكي وكان من المنتظر أن يلعب أساسيًا السبت المقبل أمام غرناطة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان خوسيه فيليكس دياز الصحفي بصحيفة ماركا الإسبانية كشف في مايو الماضي عن اقتراب ريال مدريد الإسباني من إعلان تجديد عقد المدافع ناتشو فيرنانديز لمدة موسم إضافي ليصبح بذلك المدافع الإسباني هو ثاني لاعب يجدد عقده مع الفريق بعد نجم الوسط الألماني توني كروس.

وأشار الصحفي الإسباني إلى أن تعاقد ناتشو فيرنانديز مع ريال مدريد سيمتد حتى 30 يونيو 2022.

وكان قد تم تصعيد ناتشو إلى الفريق الأول من فريق الشباب في ريال مدريد قبل 6 سنوات بعد تدرجه في فرق الناشئين بالنادي الملكي.

كما لعب ناتشو دور الجوكر خلال مسيرته في ريال مدريد، حيث يجيد شغل جميع مراكز الخط الخلفي سواء ظهيرًا أيمن أو أيسر أو قلب دفاع.

- صدمة جديدة.. ريال مدريد على أعتاب خسارة صفقته الكبري لصالح توتنهام

أصبح نادي ريال مدريد على أعتاب خسارة صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، حيث كان النادي الملكي يستهدف التعاقد مع لاعب متألق بالدوري الهولندي، ولكنه بات مهددًا بخسارته خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن نادي ريال مدريد أصبح مهدد بخسارة صفقة التعاقد مع اللاعب فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، وذلك بعدما دخلت بعض الأندية الأوروبية في مفاوضات قوية لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أبرز المهتمين بالتعاقد مع فان دي بيك وينوي التحرك بشكل رسمي لحسم التعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة لتدعيم خط وسط الفريق بشكل كبير.

وكان نادي ريال مدريد قد تراجع عن التعاقد مع فان دي بيك الصيف الماضي بسبب رغبة زين الدين زيدان في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا، ولكن لم ينجح النادي الملكي في حسم التعاقد مع الصفقتين.

- بعد السقوط أمام كلوب بروج.. 5 لاعبين على رادار ريال مدريد

بدأ نادي ريال مدريد برئاسة مدربه فلورنتينو بيريز التخطيط لصفقات سوق الانتقالات الصيفية القادم، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق الملكي بصفقات قوية خاصة بعد تراجع مستوي ونتائج الفريق بالموسم الحالي 2019 -2020.

وأكد تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يضع أعينه صوب 5 لاعبين جدد يراقبهم خلال مباريات دوري أبطال أوروبا المقامة في الأيام الحالية، وذلك تمهيدًا للتعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وذكرت صحيفة "آس" أن ريال مدريد سيقوم بارسال كشافين لمتابعة مباراة أياكس الهولندي ضد فالنسيا في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي ريال مدريد يتاعب فان دي بيك وحكيم زياش وديفيد نيريس، كما يضع أيضًا الثلاثي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، والمكسيكي ألفاريز علي رادار صفقاته في الموسم المقبل، ويرغب النادي الملكي في متابعة اللاعبين بشكل مباشر قبل حسم التعاقد معهم.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع كلوب بروج 2-2 في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبأ.

- بعد السقوط.. نجمي ريال مدريد يعودان للتدريبات

شارك الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز في تدريب فريقهما ريال مدريد الأربعاء، بعدما غابا عن مواجهة كلوب بروج الليلة الماضية، في ثاني جولات دوري الأبطال الأوروبي، وأظهرا أنهما في حالة جيدة تسمح بمشاركتيهما في مباراة الفريق أمام غرناطة في الجولة الثامنة من الليغا.

وأكد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان أن قراره باستبعاد بيل وخاميس من مواجهة بروج التي انتهت بالتعادل 2-2، تعود إلى أن اللاعبان كانا "يعانيان مشكلات" بدنية.

وبعدها بساعات، تدرب اللاعبان بشكل طبيعي مع باقي المجموعة التي لم تخوض مباراة أمس.

وغاب عن التدريب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يتلقى حالياً العلاج إثر معاناته من آلام بالمعدة وقىء تسببا في تغييره عقب انتهاء الشوط الأول أمام بروج على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وعقب التعادل المؤسف أمام الفريق البلجيكي، بدأ الريال الاستعدادات لمواجهة غرناطة المقررة السبت على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الليغا.

وعزز زيدان المران بحارس الرديف خافيير بيلمان والمدافعان مانو هيرناندو وخابي هيرنانديز، في حين أجرى اللاعبين الأساسيين أمام بروج جلسة تعافي.

وإلى جانب الفرنسي فيرلاند ميندي وماركو أسينسي المصابان، انضم لهما أيضاً ناتشو فيرنانديز الذي تعرض لإصابة في الركبة اليمنى ستتسبب في غيابه لفترة تتراوح بين شهرين لثلاثة أشهر.

- نجم ريال مدريد يفجر مفاجأة بعد التعادل مع كلوب بروج

اعترف لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بأنه المسؤول عن الهدف الثاني لفريق كلوب بروج في شباك الفريق الملكي بالمباراة التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وصرح لوكا مودريتش بعد مباراة كلوب بروج: " التعادل كان بسبب غياب التركيز".

وأضاف: " ربما يكون الهدف الثاني كان بخطأ مني ولكن علينا تطوير جوانب كثيرة في الريال هذا الموسم ، من غير المعقول أن نستقبل أهدافاً في كل هجمة، هذا أمر غير طبيعي، أشعر بخيبة أمل وهذه النتيجة لم تكن التي نريدها"

وأكد أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لا تتطلب ارتكاب الكثير من الاخطاء.

وتعادل ريال مدريد مع فريق كلوب بروج 2-2 في قاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وحصد الفريق الملكي نقطة وحيدة يتذيل بها ترتيب المجموعة.

- ريال مدريد يحدد أول ضحايا السقوط الأوروبي أمام كلوب بروج

في مفاجأة غير متوقعة يفكر نادي ريال مدريد بجدية في الاستغناء عن خدمات نجم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، وذلك بعد تعادل الفريق الملكي مع كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع "الدون بالون" الإسباني، أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمي ريال مدريد يقترب من مغادرة قلعة "السانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل، حيث تفكر الإدارة في الموافقة على رحيل اللاعب بعد تراجع مستواه بشكل كبير.

وكان "كورتوا" تعرض لإنتقادات عنيفة خلال الفترة الأخيرة، بعد الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-0، كما حملته الجماهير مسؤولية التعادل مع كلوب بروج 2-2 في لقاء الجولة الثانية.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يتجه للموافقة على رحيل "كورتوا" الصيف القادم، والتعاقد مع حارس مرمي جديد، وتتجه إدارة النادي الملكي لضم حارس أتليتكو مدريد "أوبلاك" بعد تألقه مع الاتليتي في الفترة الأخيرة.

وأوضح الموقع الاسباني أن نادي بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد مع "كورتوا" لخلافة الحارس العملاق مانويل نوير.

- برشلونة ينجو من "مقلب" شربه ريال مدريد

سلطت بعض التقارير الصحفية الضوء على التعادل المخيب لفريق ريال مدريد مع كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-2 في لقاء الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا، وفشل الصفقات الجديدة في تحسين أداء الفريق الملكي بالموسم الحالي.

ومن الصفقات الجديدة لريال مدريد والذي فشل في إقناع جماهير وجهاز ريال مدريد بمستواه حتي الآن، المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، والذي شهد سوق الانتقالات الصيفية صراعًا كبيرًا بين الريال وبرشلونة لضمه من اينتراخت فرانكفورت، قبل أن يختار اللاعب الإنتقال للفريق الملكي.

وأكد موقع "الدون بالون" الاسباني أن إنتقال "يوفيتش" لنادي ريال مدريد لم يؤتي بثماره، حيث لم يظهر اللاعب بالمستوي المنتظر منه مع الفريق الملكي والذي تعاقد معه مقابل 60 مليون يورو في الميركاتو الماضي، في الوقت الذي أتاح عدم إنضمامه لبرشلونة الفرصة لتألق الثنائي الشاب انسو فاتي وكارليس بيريز.

ويعتمد برشلونة بشكل كبير على فاتي وبيريز خلال المباريات الأخيرة، وذلك بعد تألقهما اللافت للأنظار مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، وذلك يجعل البرسا رابحًا في عدم تعاقده مع لوكا يوفيتش والذي لم يقدم أي إضافة للفريق الملكي.

ويتذيل ريال مدريد ترتيب المجموعة الأولي برصيد نقطة وحيدة، بينما يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 6 نقاط، ويأتي كلوب بروج بالمركز الثاني برصيد نقطتين، وجالاتا سراي الثالث برصيد نقطة وحيدة ايضًا.

- بعد تعثره الأوروبي.. ريال مدريد يستهدف صفقة نارية من الدوري الألماني

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط لحسم صفقة مفاجأة، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم 2020، للاعب محترف بالدوري الألماني، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل 2020-2021.

وأوضح موقع "الدون بالون" الاسباني أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع المهاجم سيرجي جانبري لاعب بايرن ميونيخ الألماني، خلال الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعد العروض القوية التي يقدمها اللاعب الشاب رفقة العملاق البافاري سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يستهدف التعاقد مع "جانبري" لتدعيم خط هجوم الفريق الملكي، والذي يعاني بشكل كبير بالموسم الحالي، بالإضافة لصغر سن اللاعب وإمكانياته الفنية الرائعة، والتي جعلته هدفا لعدة أندية في الوقت الحالي.

وكان سيرجي جانبري (24 عامًا) سجل سوبر هاتريك في شباك توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وقاد بايرن ميونيخ لتحقيق فوزًا عريضًا بنتيجة 7 - 2 علي حساب الفريق الإنجليزي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

- كارثة في ريال مدريد بسبب كورتوا

انصب الجانب الأكبر من انتقادات الجمهور ووسائل الإعلام على الحارس تيبو كورتوا، بعد تعادل ريال مدريد على أرضه 2-2 بشكل مفاجئ أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء، ما أثار تساؤلات حول أحقيته بأن يكون الحارس الأول للفريق.

ولم يستحوذ حارس بلجيكا بعد على قلوب مشجعي ريال مدريد منذ انضمامه العام الماضي وظهر بصورة مهزوزة أمام بروج الذي تقدم 2-0 في الشوط الأول بفضل هدفي المهاجم إيمانويل بونافنتور.

وسرعان ما أطلق مشجعو ريال مدريد، المعروف عنهم عدم التسامح مع الأخطاء، صيحات استهجان مدوية ضد كورتوا مرتين قبل نهاية الشوط الأول.

وتم استبدال كورتوا (27 عاماً) فورا قبل بداية الشوط الثاني وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إن الحارس أصيب بوعكة صحية، وتمكن الحارس البديل ألفونس أريولا من إبقاء ريال مدريد في أجواء المباراة بعد أن تصدى بقوة لتسديدة بونافنتور وسط تصفيق حار.

ونجح ريال مدريد في إدراك التعادل في نهاية المطاف بهدفي سرجيو راموس وكاسيميرو لكن الفريق يتذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة من مباراتين في أسوأ انطلاقة على الإطلاق لبطل المسابقة 13 مرة بدور المجموعات.

وانتقدت صحف إسبانية الحارس البلجيكي بقسوة وذكرت صحيفة آس أن "كورتوا في القاع" بينما ركزت صحيفة ماركا اليومية على صيحات الاستهجان التي أطلقها ضده الجمهور وقالت إن الحارس "لديه مشكلة كبيرة في برنابيو".

وبذل زيدان قصارى جهده للدفاع عن كورتوا عقب المباراة.

وقال في مؤتمر صحافي: "لست قلقاً على الإطلاق ولا يمكن إلقاء اللوم على تيبو في الشوط الأول لأننا كنا جميعاً مخطئين خاصة أنا، لو واصلنا اللعب بهذه الطريقة لخسرنا المباراة لكن لحسن الحظ نجح اللاعبون في قلب الأمور".

واكتسب كورتوا شهرة كأحد أفضل حراس المرمى خلال فترة إعارة مدتها ثلاث سنوات في صفوف الغريم المحلي أتليتيكو مدريد وانتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد العام الماضي مقابل 40 مليون يورو (43.66 مليون دولار) بعد أن يقدم أداء رائعاً مع بلجيكا في كأس العالم في روسيا.

وسرعان ما تخطى كيلور نافاس، الحائز على لقب دوري الأبطال ثلاث مرات، ليصبح كورتوا الحارس الأول في الفريق، لكن موسمه الأول تزامن مع أحد أسوأ مواسم ريال مدريد وانتهى دون تحقيق أي لقب.

ولم يرتكب كورتوا هفوات فادحة كما لم يقم بمعجزات في التصدي لكرات قد تغير مسار مباريات وهو ما اشتهر به نافاس.

وكان رحيل نافاس إلى باريس سان جيرمان إشارة إلى أن كورتوا انتصر في معركة الحارس الأساسي ولكن مع غياب دعم الجمهور يبدو أنه سيخوض معركة أخرى على المركز ولكن هذه المرة مع أريولا.