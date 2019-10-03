رياضة | فالفيردي يوجه رسالة إلى ميسي بعد عبور إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يوجه رسالة إلى ميسي بعد عبور إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب فوز فريقه الصعب على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :"الإنتر فريق قوي ومتصدر الدوري الايطالي وفاز في جميع المباريات ، لقد جعل المباراة صعبة علينا ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل".

وأضاف :"في الشوط الأول كانت لديهم فرص وكان ايضاً لدينا وصول للمرمى ، ولكن عدم التوازن كان دائماً في مصلحتهم وفي الشوط الثاني كنا الأفضل".

وزاد :"كنا في حاجة إلى إحداث ثورة في اللعبة مع بوسكيتس وارثور ودي يونغ ، وسيطرنا على المباراة كنا بحاجة إلى العرضيات".

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وواصل :"لاعبو الإنتر كانوا بعيدين عن منطقتنا وهذا ما ساعدنا على العودة".

وأشاد بميسي قائلًا :"هو لاعب فريد من نوعه ويساعدنا كثيراً ونحن في حاجة إليه دائما".

وأتم حديثه :"مع بوسكيتس ودي ويونغ وأرثور نسيطر على المباراة ولكن كنا في حاجة لكي نصل للعمق في المنقطة".