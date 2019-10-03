رياضة | فالفيردي يوجه رسالة إلى ميسي بعد عبور إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يوجه رسالة إلى ميسي بعد عبور إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :"الإنتر فريق قوي ومتصدر الدوري الايطالي وفاز في جميع المباريات ، لقد جعل المباراة صعبة علينا ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل".
وأضاف :"في الشوط الأول كانت لديهم فرص وكان ايضاً لدينا وصول للمرمى ، ولكن عدم التوازن كان دائماً في مصلحتهم وفي الشوط الثاني كنا الأفضل".
وزاد :"كنا في حاجة إلى إحداث ثورة في اللعبة مع بوسكيتس وارثور ودي يونغ ، وسيطرنا على المباراة كنا بحاجة إلى العرضيات".
وواصل :"لاعبو الإنتر كانوا بعيدين عن منطقتنا وهذا ما ساعدنا على العودة".
وأشاد بميسي قائلًا :"هو لاعب فريد من نوعه ويساعدنا كثيراً ونحن في حاجة إليه دائما".
وأتم حديثه :"مع بوسكيتس ودي ويونغ وأرثور نسيطر على المباراة ولكن كنا في حاجة لكي نصل للعمق في المنقطة".