رياضة | نجم إنتر ميلان: دفعنا ثمن أخطاءنا غاليًا أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم إنتر ميلان: دفعنا ثمن أخطاءنا غاليًا أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر لوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام فريق برشلونة الاسباني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال "لوتارو مارتينيز" في تصريحات صحفية بعد المباراة: " في دوري الابطال التفاصيل حاسمة، وعندما تخطئ تدفع الثمن غاليًا".

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وأضاف نجم انتر ميلان: " في الشوط الأول شتيغين انقذهم، وقمنا بعمل رائع في الشوط الاول، ولكن في الثاني لم نستغل الفرص بشكل مثالي ودفعنا الثمن وخسرنا 3 نقاط مهمة جدا".

وسجل سواريز ثنائية برشلونة في شباك انتر ميلان بينما جاء هدف الفريق الايطالي عن طريق لوتارو مارتينيز، ليفوز البرسا 2-1.

وارتفع رصيد برشلونة لـ 4 نقاط ليتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد انتر ميلان عند نقطة وحيدة متساويا مع سلافيا براج.