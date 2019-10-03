رياضة | مفاجأة.. فالفيردي يرفض مصافحة نجم برشلونة أمام إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فالفيردي يرفض مصافحة نجم برشلونة أمام إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بعدما أكدت أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، وضع الفرنسي أنطوان جريزمان في موقف محرج خلال لقاء إنتر ميلان الإيطالي.

ونشرت تقارير اسبانية صورة للمدرب فالفيردي وهو يرفض مصافحة أنطوان جريزمان بعد استبداله في الشوط الثاني من اللقاء عقب الاستبدال بمواطنه عثمان ديمبيلي خلال مباراة انتر ميلان.

وحاول "جريزمان" مصافحة فالفيردي اثناء خروجه من ملعب مباراة انتر ميلان ولكن الأخير تجاهل مصافحته، ولم ينظر إليه المدرب أثناء خروجه من الملعب.

وقاد لويس سواريز برشلونة للفوز علي إنتر ميلان بنتيجة 2-1 وسجل هدفي البرسا ، ليرتفع رصيد الفريق الكتالوني لـ 4 نقاط ليتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة.