رياضة | عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله هدفين في شباك سالزبورج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله هدفين في شباك سالزبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على فوز فريقه الصعب أمام ريد بول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وكان صلاح قد نجح في إحراز هدفين ليقود فريقه لتحقيق فوز ثمين.

وقال صلاح عقب المباراة :"كانت مباراة صعبة في الشوط الثاني, لكن فزنا, لذلك أنا سعيد".

وأضاف :"أعتقد أنه عندما نتقدم بـ3 اهداف, يجب علينا أن نحرز الـ4 و 5 و 6. لكن هذا أمر صعب قليلا, لأن العقل البشري سيفكر "حسنا, نحن فزنا".

وعن إحراز زميله روبيرتسون لهدف في المباراة قال :"لا يسجل الكثير، لكنه يقدم كل ما يملك في كل مباراة, إنه يقدم كل ما يملك للفريق".