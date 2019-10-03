رياضة | طنطا.. منجم تطوير المهاجمين في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا.. منجم تطوير المهاجمين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا أحد ينكر أن المهاجمين البارزين في الدوري المصري حتي الأن هما مصطفي محمد لاعب الزمالك، وسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، نجد انهم قد لعبوا من قبل، في صفوف طنطا بالدوري الممتاز، قبل الهبوط للدرجة الثانية والعودة هذا الموسم.

انتقل مصطفي محمد للفريق الطنطاوي علي سبيل الإعارة موسم 2017-2018، وخاض معه 23 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدف، ومثله كان من الأعمدة الأساسية بصفوف الفريق "سيف الدين الجزيري"، حيث شارك مع طنطا قادما من نادي الإفريقي التونسي، قبل أن ينتقل لفريق الملعب القابسي ومنه لنادي المقاولون.

شارك صاحب ال25 عاما في 28 مباراة في الدوري مع طنطا وسجل 7 أهداف وصنع هدفين، وسبق له اللعب في مباراة دولية واحدة مع منتخب تونس عام 2016.

- 3 اهداف تمنح أنديتهم 7 نقاط



برز الثنائي بشدة مع أنديتهم، حيث قاد المهاجم الشاب فريقه 'الزمالك' للفوز علي الاتحاد بهدف في الدقيقة 6 من زمن المباراة، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، كما تألق الأخير التونسي الذي حقق لفريقه الفوز في أفتتاح الدوري علي حساب طلائع الجيش بهدف نظيف، وساهم في التعادل مع سموحة بهدفين لكل منهما، بتسجيله هدف في الثواني الأخيرة.

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يرجع الفضل في تألق الثنائي بجانب موهبتهم الكبيرة، هو اللعب في صفوف نادي طنطا تحت ضغط الجماهير، وبعد نجاح تجربتي الثنائي مصطفي محمد وسيف الدين الجزيري، يمني نادي طنطا النفس بأن يسير المهاجم الشاب هشام شعبان الذي ضموه علي سبيل الإعارة من الأهلي، السير علي خطي الثنائي وان يصبح أحد أبرز مهاجمي الدوري في المستقبل القريب، وأن يساعد النادي علي البقاء في الدوري المصري الممتاز.

وفي نفس السياق يستضيف طنطا نظيره بيراميدز غدا بالجولة الثانية على ملعب نادي طنطا في الثالثة عصرا وضمت قائمة طنطا للمباراة 21 لاعبا وهم :-

اسلام طارق، ومحمد فتحى، ومحمد الشاذلى، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد العشرى، ومحمد حسام، وإيهاب سمير، وأحمد فهمى، وباسم عبدالعزيز، وأحمد الشناوى، وتاديو لوانجا، ووليد عادل، وأحمد قطاوى، وعبدالرحمن الدح وأحمد الألفى واسلام فؤاد، ومصطفى أمين، وحسام غالى، وهشام شعبان، والحسن ضيوف.

يدخل بيراميدز اللقاء في المركز الثاني برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز علي إنبي برباعية نظيفة، ويأتي طنطا في المركز السابع برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي وادي دجلة بهدف نظيف عن طريق اسلام فؤاد.