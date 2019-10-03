رياضة | سواريز يعلق على هدفيه في شباك إنتر ميلان والإنتقادات التي تعرض لها مؤخرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يعلق على هدفيه في شباك إنتر ميلان والإنتقادات التي تعرض لها مؤخرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق لويس سواريز نجم برشلونة الاسباني على الفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب انتر ميلان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال "سواريز" في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الخصم ضغط كثيرا، ولم نضغط في الشوط الاول جيدا، والمدرب بين الشوطين وجهنا، وقام بعمله، وتحسنا في الشوط الثاني".

وتابع: " الهدف الاول؟ احاول ان اسدد بافضل طريقة، هي اشياء ايجابية تأتي من الثقة بالنفس في المواقف الصعبة".

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وواصل تصريحاته: "مباراة ايجابية، وان نتصدر المجموعة ونحاول ان ندرك صعوبة المباريات في دوري الابطال".

وعن الانتقادات قال: " يجب ان نـأخذ الانتقادات بشكل ايجابي، وان اكون اقوى ذهنيا، واقوم بعملي، واتقبل هذه الانتقادات، وان احاط بأفضل الاشخاص".

وسجل سواريز ثنائية برشلونة في شباك انتر ميلان وقاد الفريق للفوز بنتيجة 2-1 ورفع رصيده لـ 4 نقاط ليتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة.