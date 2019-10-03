رياضة | صلاح منقذ ليفربول الأوحد في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح منقذ ليفربول الأوحد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي منقذ الريدز في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما قاده لفوز دراماتيكي أمام ريد بول النسماوي بدوري الأبطال مساء اليوم.

الموسم الماضي:

صلاح يسجل هدف الفوز في مرمي نابولي لينقذ ليفربول من الخروج مبكرا من دور المجموعات أمام الفريق الإيطالي ليكمل ليفربول مسيرته في البطولة الأوربية و يحققها للمرة السادسة في تاريخه.

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هذا الموسم :

صلاح يسجل هدفين أمام سالزبورج ليمنح بطل أوروبا أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بعد التعثر أمام نابولي في الجولة الأولى من عمر البطولة الأوروبية.

وكان نادي ليفربول قد حقق فوزا صعبا علي حساب نظيره فريق ريد بولز سالزبورج النمساوي بنتيجة 4 / 3 ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ليحقق حامل لقب البطولة أول ثلاث نقاط هذا الموسم واستطاع صلاح أن يشارك في المباراة و يسجل هدفي الفريق الإنجليزي الثالث و الرابع.