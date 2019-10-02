شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: لدينا الخبرة الكافية للانتصارعندما لا نلعب جيدا والان مع التفاصيل

تحدث محمد صلاح نجم نادي ليفربول عن فوز فريقه على نادي سالزبورج منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات محمد صلاح عقب مباراة ليفربول وسالزبورج

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية عقب مباراة سالزبورج: "‏في بعض المرات لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، لكن لدينا الخبرة الكافية للانتصار عندما لا نبلي بلاءً حسنًا".

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وتابع صلاح: "أعتقد أن سالزبورج لعب مباراة جيدة وقج أصبحت الأمور أصعب بعد أن سجلوا ثلاثة أهداف، لقد جعلوا الأمور صعبة علينا، ولكنني سعيد بنقاط المباراة الثلاثة الليلة".

نتيجة مباراة ليفربول وسالزبورج بدوري أبطال أوروبا

استطاع نادي أولمبيك ليون أن يفوز على نظيره نادي ليبزج بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة يصل رصيد ليون إلى 4 نقاط لتيواجد في المركز الثاني من ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد ليبزيج عند 3 نقاط في المركز الثالث.