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تشيلسي يحقق فوزًا صعبًا على حساب ليل

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حقق فريق تشيلسي فوزًا صعبًا على حساب نظيره ليل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة .

ويليان يقود تشيلسي لتحقيق فوز صعب خارج الديار

بادر البلوز بالتسجيل عن طريق المهاجم المتألق مؤخرًا تامي أبراهام في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، قبل 10 دقائق من إدراك ليل هدف التعادل عن طريق فيكتور أوسيمين الذي عاد بالمباراة إلى نقطة الصفر في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول .

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فيما نجح الجناح البرازيلي ويليان في ترجيح كقة العملاق اللندني وتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77 من عمر اللقاء .

تشيلسي يزاحم فالنسيا على وصافة المجموعة

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 3 في المركز الثالث، خلف كلًا من آياكس المتصدر برصيد 6 نقاط وفالنسيا الوصيف بثلاث نقاط، فيما تجمد ليل بدون أي نقاط في المركز الأخير .

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