شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعبر سالزبورغ برباعيه في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل

انتهى اللقاء بين فريقي ليفربول و سالزبورغ في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتقدم ليفربول بنتيجة رباعيه مقابل ثلاثة أهداف.

وشاهد الشوط الأول من المباراة تألق من جانب للفريقين، و فرص ضائعه من كلا الطرفين، و تألق ساديو ماني.

أفتتح ساديو ماني التسجيل لليفر في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، ثم عاد اندرو روبرتسون في الدقيقة 25 لتسجيل الهدف الثاني.

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و ليعود محمد صلاح لتسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 36، و يفتتح هوانغ هي شان بتسجيل هدف لـ سالزبورغ في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

و في الشوط الثاني سجل تاكومي مينامو في الدقيقة 56 لـ سالزبورغ، ليعود محمد صلاح في الدقيقة 69 لتسجيل الهدف الرابع لليفربول، ويضيف ارلينغ براوت هولاند الهدف الثالث لـ سالزبورغ.