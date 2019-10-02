شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعبر سالزبورغ برباعيه في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل
انتهى اللقاء بين فريقي ليفربول و سالزبورغ في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتقدم ليفربول بنتيجة رباعيه مقابل ثلاثة أهداف.
وشاهد الشوط الأول من المباراة تألق من جانب للفريقين، و فرص ضائعه من كلا الطرفين، و تألق ساديو ماني.
أفتتح ساديو ماني التسجيل لليفر في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، ثم عاد اندرو روبرتسون في الدقيقة 25 لتسجيل الهدف الثاني.
و ليعود محمد صلاح لتسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 36، و يفتتح هوانغ هي شان بتسجيل هدف لـ سالزبورغ في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.
و في الشوط الثاني سجل تاكومي مينامو في الدقيقة 56 لـ سالزبورغ، ليعود محمد صلاح في الدقيقة 69 لتسجيل الهدف الرابع لليفربول، ويضيف ارلينغ براوت هولاند الهدف الثالث لـ سالزبورغ.
لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بنتيجه 4-3 في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري ابطال أوروبا.
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