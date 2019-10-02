شكرا لقرائتكم خبر عن حكيمي وإبراهام يكتبان التاريخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

بدأ أشرف حكيمي لاعب نادي بوروسيا دورتموند وتامي إبراهام إبراهام لاعب نادي تشيلسي في كتابة تاريخ جديد لهم في بطولة دوري أبطال أوروبا. حكيمي وإبراهام يسجلان أول أهدافهم في دوري أبطال أوروبا وسجل الثنائي حكيم وإبراهام أول أهدافهم في بطولة دوري أبطال أوروبا في مسيرتهم الكروية. Advertisements وقد سجل حكيمي هدفي الفوز لفريقه بوروسيا دورتموند في مرمى سلافيا براج، بينما سجل إبراهام هدف تشيلسي الوحيد في مرمى ليل. ثنائي أخر يكتبان تاريخهم في دوري أبطال أوروبا ولم يكن حكيمي وإبراهام هما فقط من بدأ في تابة التاريخ في بطولة دوري أوروبا حيث سجل أيضا لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان و أندرو روبرتسون لاعب ليفربول أول أهدافهم في دوري الأبطال اليوم الأربعاء. وتنتهي منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد قليل بإنتهاء المباريات الجارية الآن.

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