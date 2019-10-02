شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة اللاعب المخالف.. "الرابطة" تحدد عقوبة ليفربول والان مع التفاصيل

بعد إشراك لاعب غير مؤهل في مواجهة ميلتون كينز دونز الأسبوع الماضي بالدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، اكتفت الرابطة بتغريم ليفربول 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 246 ألف دولار).

وسيكون نصف هذه الغرامة معلق التنفيذ حتى نهاية موسم 2020-2021.

وكان يمكن لعقوبة مفروضة على هذا النوع من الانتهاكات، أن تصل إلى الإقصاء من البطولة.

ولم تكن شهادة الانتقال الدولية للاعب ليفربول الإسباني بيدرو تشيريفيلا مكتملة، حيث كان صاحب الـ22 عاما يحتاج لشهادة جديدة بعد عودته إلى ناديه الأصلي هذا الصيف ثر انتهاء إعارته مع إكستريمادورا الإسباني.

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ودخل تشيريفيلا بديلا في الدقيقة 63 من المباراة التي فاز فيها ليفربول 2-صفر بتشكيلة احتياطية، وتأهل إلى الدور الرابع ليلتقي أرسنال في مباراة نارية.

وجاء في بيان الرابطة: "بعد مراجعة شاملة لكل الأدلة، قرر المجلس أنه لم يكن مناسبا استبعاد النادي من المسابقة بسبب عدد من العوامل المخففة".

وقال متحدث باسم ليفربول: "تقبل النادي الحكم والنتيجة والعقاب المفروضة من قبل الرابطة".

وطلب ليفربول في يوليو شهادة الانتقال الجديدة، لكن هذه العملية لا يمكن أن تستكمل إلا بواسطة الاتحاد الإنجليزي، بحسب بطل أوروبا.