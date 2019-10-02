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إنتر ميلان يضرب برشلونة بهدف في الشوط الأول

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نجح إنتر ميلان في إنهاء الشوط الأول من مباراته مع برشلونة بالتقدم بهدف نظيف على ملعب "الكامب نو" في الجولة الثانية من .

وأحرز الهدف الوحيد اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنتر بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل في مباراته الأولى سلبيا مع بوروسيا دورتموند، في حين تعادل الإنتر إيجابيا مع سلافيا براج بهدف لمثله.

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