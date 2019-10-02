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بيكيه يؤجج المنافسة بين السعودية وقطر لاستضافة السوبر الأسباني

رجل الأعمال جيرارد بيكيه في طريقه إلى أن يصبح أحد أكبر الممثلين في الرياضة الدولية، إذ باتت مجموعته الاستثمارية تتوسط بين قطر والسعودية والاتحاد الإسباني بشأن استضافة كأس السوبر الإسباني في نسخته الجديدة العام المقبل.

كشفت صحيفة Diario AS الإسبانية أن رجل الأعمال وقلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه ينشغل حالياً في التوسط بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبين المملكة السعودية وقطر والولايات المتحدة لتحديد البلد الذي سيحصل على حق استضافة كأس السوبر الإسباني في يناير/ كانون الثاني المقبل.

رجل الأعمال جيرارد بيكيه في طريقه إلى أن يصبح أحد أكبر الممثلين في الرياضة الدولية. إذ تشارك مجموعة بيكيوس كوزموس الاستثمارية التي يملكها ويترأسها اللاعب الإسباني في التفاوض على كأس السوبر الإسباني الجديد. وتتضمن قائمة المنافسين لاستضافة كأس السوبر بنسخته الجديدة خمس دول، لكن يبدو أن قطر أو السعودية هما الأقرب للفوز بها على حساب الولايات المتحدة.

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وقالت الصحيفة أن كلاً من قطر والمملكة العربية السعودية قدمتا قرابة 30 مليون يورو لاستضافة البطولة، لكن هناك تحفظات بسبب أن الدولتين في حالة حرب رسمياً في الوقت الراهن، في إشارة إلى مشاركتهما في التحالف العربي الضالع في الحرب اليمنية. بيد أن عرض كل منهما يبقى أفضل من العرض الذي تقدمت به الولايات المتحدة، واصفة بأنه "ليس جذاباً بالمرة".

ويقدر الاتحاد الإسباني أنه سيحصل على عقد بقيمة 120 مليون يورو لقاء استضافة أربع نسخ من البطولة. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة بيكيه تطمح إلى جلب عميل جيد للاتحاد كالسعودية أو قطر المهووسة باستضافة الأحداث الرياضية في إطار استعداداتها لبطولة كأس العالم التي ستقام على أرضها عام 2022. ويُتوقع أن تحصل مجموعة بيكيه على عمولة من الدولة المستضيفة لبطولة كأس السوبر بنحو 10 بالمئة من قيمة الصفقة.

ومن المقرر أن تقام النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني في الفترة من 8 إلى 12 يناير/ كانون الثاني 2020 بمشاركة حامل لقب الليغا في الموسم السابق برشلونة والفائز بكأس الملك فالنسيا، إضافة إلى أتلتيكو مدريد والريال. وستتألف النسخة الجديدة من ثلاث مباريات: مباراتان في الدور نصف النهائي ومباراة نهائية بين الفائزين في المباراتين الأولين.