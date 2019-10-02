شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل ثنائية ويقود ليفربول لفوز صعب على ريد بول سالزبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي الى فوز صعب على ضيفه فريق ريد بول سالزبورج، خلال المواجهة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب أنفيلد، في اطار الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول، حيث تقدم ساديو ماني بالهدف الأول في الدقيقة 9 ، وسجل أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25 وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 36 وفي الدقيقة 39 تمكن اللاعب اليابني هوانج هي تشان من تسجيل هدف لفريق ريد بول.

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وفي الشوط الثاني حاول فريق ريد بول العودة الي المباراة وتمكن من تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب تاكومي مينامينو، وسجل اللاعب البديل هالاند هدف التعادل في الدقيقة 60.

واستطاع محمد صلاح من انقاذ فريقه ليفربول من تعادل مخيب للآمال وسجل هدف التقدم والفوز في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول الى النقطة 3 من مباراتين، بينما توقف رصيد ريد بول عند 3 نقاط من مباراتين.