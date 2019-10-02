شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق رقمية في رباعية الأهلي بشباك الانتاج «الانتصار الأعرض وتخصص أجايي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بأربعة أهداف نظيفة فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حساب نظيره الانتاج، في المباراة التي جمعتهما في ملعب السلام بمنافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ووصل الأهلي للنقطة السادسة معلتياً جدول ترتيب الدوري، في حين توقف رصيد الانتاج عند النقطة الثالثة في المركز التاسع.

ونرصد في السطور التالية 10 حقائق في رباعية الأهلي بشباك الانتاج

1 – الأهلي يحقق انتصاره الثاني عشر على حساب الانتاج خلال 16 مباراة جمعتهما، مقابل 4 تعادلات، في حين استمر الانتاج دون تذوق طعم الانتصار على حساب الفريق الأحمر.

2 – الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ مواجهاته أمام الانتاج الحربي، فكان اانتصار الأهلي بنتيجة 3/1 على الانتاج في لقاء الدور الأول للدوري موسم 2013-20104 هو الأكبر قبل لقاء الليلة.

3 – للمباراة الثالثة على التوالي يفشل الانتاج في هز شباك الأهلي، فقل رباعية الليلة، فاز الفريق بهدف نظيف نظيف في لقاء الدور الثاني للدوري الموسم الماضي وقبله تعادل سلبي بمباراة الدور الأول.

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4 – جونيور أجايي يسجل هدفه الرابع في شباك الانتاج في لقاء الليلة، حيث سبق وأن أمطر مرمى الفريق بثلاثية منذ ارتدائه القميص الأحمر في صيف 2016.

5 – أحمد فتحي يحافظ على رقمه المميز في تاريخ مواجهات الأهلي والانتاج كأكثر اللاعبين مشاركة من خلال مشاركة جديدة في مباراة اليوم ترفع رصيده للرقم 12.

6 – للمباراة التاسعة من بين 16 للأهلي أمام الانتاج يحافظ خلالها الفريق على نظاقة شباكه دون تلقي أهداف.

7 – رمضان صبحي يسجل هدفه الثاني مع الأهلي بالدوري هذا الموسم والهدف رقم 15 له في المسابقة على مدار مسيرته مع الفريق الأحمر.

8 – السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي يستمر بالعلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته منذ توليه المهمة في نهاية أغسطس الماضي، محققاً الانتصار الخامس على التوالي في 3 بطولات مختلفة.

9 – مختار مختار يتلقى الخسارة رقم 15 له في مواجهة الأهلي خلال 23 مواجهة سابقة مقابل انتصار وحيد له و7 تعادلات.

10 – وليد سليمان يسجل الهدف رقم 54 له في الدوري على مدار تاريخه ورقم 33 له مع الأهلي بالمسابقة.