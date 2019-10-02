شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التألق مع «فايلر» ويكتفي برباعية نظيفة على الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري، وجاءت رباعية الفريق عن طريق رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد سليمان وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة ويتصدر الدوري بعد الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف.

الشوط الأول

بدأ الأهلي الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة، وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

وظهرت خطورة الأهلي منذ الدقائق الأولى بعدما باغت أجايي حارس مرمى فريق الإنتاج بتصويبة قوية مرت بجوار القائم، وأعقبها بهجمة داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بسلام على عامر عامر.

وفي الدقيقة 9 كاد رمضان صبحي يسجل أول أهداف المباراة بعدما ارتدت كرته من القائم لتضيع فرصة التقدم على فريق الأهلي.

وبعد مرور ربع ساعة كانت السيطرة بشكل كامل لصالح الأهلي خاصة في وسط الملعب الذي قام فيه كل من السولية وحمدي فتحي ومن أمامهما أفشة بتمريرات حاسمة إلى رمضان صبحي والشحات، لكن دفاع الإنتاج يبعد خطورتها عن المرمى، ويسدد أفشة من مسافة بعيدة في الدقيقة 18 مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 25 مرر جونيور أجايي الكرة لأفشة الذي حولها بشكل مميز إلى رمضان صبحي الذي نجح في تسجيل الهدف الأول بطريقة مميزة، وبعدها حاول لاعبو الإنتاج تنظيم خطوطهم من جديد، إلا إن الضغط الذي قام به السولية وحمدي فتحي في وسط الملعب حافظ على الاستحواذ لصالح الأهلي.

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وفي الدقيقة 30 مرر معلول الكرة لرمضان الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وأبعدها مدافع الإنتاج قبل وصولها إلى المرمى، وبعدها بدقائق أنقذ عامر عامر مرماه من فرصة خطيرة عن طريق رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 38 لاحت فرصة خطيرة للإنتاج لكنها مرت بسلام على مرمى الشناوي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط نشاطا ملحوظا للجبهة اليسرى للأهلي، وشكل معلول خطورة كبيرة بعد تبادل الكرة مع رمضان صبحي الذي صوب بقوة لتمر بجوار المرمى وتضيع فرصة تعزيز تقدم الأهلي، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ للإنتاج، ولاحت فرصة خطيرة نجح محمد الشناوي في التصدي لها ببراعة فائقة ليحرم المنافس من فرصة التعادل، فيما رد الأهلي بهجمة منظمة، وتعرض رمضان صبحي للإعاقة داخل منطقة الجزاء دون أن يحتسب حكم المباراة أي قرار.

وفي الدقيقة 55 نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني بعدما تلقى رمضان صبحي تمريرة مميزة من حمدي فتحي لينفرد بالمرمى ويراوغ ثم مرر الكرة للشحات القادم من الخلف ليودعها في الشباك معززا تقدم الفريق، وبعدها بدقائق احتسب حكم المباراة مخالفة لصالح المنافس بالقرب من منطقة الجزاء لكن الشناوي أبعدها بنجاح عن مرماه.

ودفع رينيه فايلر المدير الفني بأحمد فتحي بديلا لمحمد هاني، وفي الدقيقة 65 ألغى حكم المباراة هدفا لجونيور أجايي، قبل أن يعود اللاعب في الدقيق 69 ليسجل ثالث أهداف اللقاء بعد تمريرة متقنة من معلول حولها اللاعب بتصويبة قوية لتسكن شباك عامر عامر وتزيد من حصيلة أهداف الفريق في اللقاء، وفي الدقيقة 75 قام الجهاز الفني بالدفع بوليد أزارو بدلا من أجايي.

وبحلول الدقيقة 79 شارك وليد سليمان بدلا من رمضان صبحي، وأسهم في نشاط كبير بالشق الهجومي، ولاحت عدة فرص خطيرة أنقذها دفاع الإنتاج.

وفي الدقيقة 88 سجل وليد سليمان الهدف الرابع بعد تمرير رائعة من حسين الشحات الذي نجح في دخول منطقة الجزاء ومراوغة مدافعي الإنتاج ليمرر الكرة لوليد سليمان ليسددها أسفل القائم الأيسر لحارس الإنتاج.

واستمرت سيطرة الفريق على الدقائق المتبقية من عمر المباراة إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز الفريق برباعية نظيفة.