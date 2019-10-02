شكرا لقرائتكم خبر عن جدل فى المنتخب بعد اعتذار «صلاح» عن معسكر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من الجدل داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، المدير الفنى، بسبب اعتذار محمد صلاح، نجم الكرة المصرية وليفربول الإنجليزى، عن عدم الانضمام إلى معسكر أكتوبر الجارى، استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية المقرر إقامتها منتصف الشهر المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة، وفى الوقت الذى أكد فيه مصدر بالمنتخب الوطنى- رفض ذكر اسمه- أن «مو» رفض التواجد فى المعسكر المقبل، ردا على أزمة عدم اعتماد صوت مصر فى استفتاء أفضل لاعب فى العالم، الذى نظمه الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، فيما أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، أنه تواصل والمدير الفنى مع اللاعب، الذى لم يبد أى اعتراض على حضوره إلى معسكر الفريق، لكنه فضل الحصول على راحة كافية قبل خوض مواجهتى ليستر سيتى وتوتنهام فى الدورى الإنجليزى، وقال بركات لـ«المصرى اليوم»: صلاح لم يتحدث عن أى أزمة سابقة، لكنه طلب من المدير الفنى إعفاءه من الانضمام للمعسكر المقبل حتى لا يتعرض للإجهاد. فيما طلب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى من اللجنة المؤقتة، برئاسة عمرو الجناينى، تجهيز طائرة خاصة للسفر بها إلى جزر القمر لأداء المباراة الثانية يوم 18 نوفمبر المقبل من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، التى ستقام فى الكاميرون 2021، بسبب ضيق الوقت باعتبار أن الفريق سيخوض المباراة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا أمام كينيا يوم 11 من نفس الشهر بالقاهرة، ومن الصعب السفر على متن خطوط عادية، وينتظر أن تخاطب اللجنة المؤقتة الشركة الراعية للتأكد من توفر الطائرة الخاصة من عدمه. يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظر فيه اتحاد الكرة قرار الجهات الأمنية بشأن تحديد عدد الجماهير التى ستحضر مباراة بتسوانا الودية، المقرر لها منتصف أكتوبر المقبل،

بينما ينتظر قرار الجهات الأمنية بشأن تحديد ملعب مباراة كينيا فى ظل صعوبة إقامة المباراة على استاد القاهرة الذى سيستضيف مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وفقا لمصدر مسؤول داخل المنتخب الوطنى فإن الاتجاه الأقرب سيكون إقامة مواجهة كينيا فى استاد برج العرب أو استاد الإسكندرية فضلا عن السماح للجماهير. فيما استعجل الجهاز المعاون، الذى يضم طارق مصطفى، المدرب العام، وأحمد أيوب وسيد معوض، المدربين، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، حسم الرواتب الشهرية، لاسيما أن المدير الفنى حسم راتبه الشهرى بالحصول على 550 ألف جنيه خالصة الضرائب.