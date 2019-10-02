شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف فى المقاصة حول مصير أيمن حفنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب دب خلاف حاد داخل مجلس إدارة نادى مصر المقاصة بسبب تحديد مصير أيمن حفنى لاعب الفريق الكروى الأول فى ظل رفض اللاعب اللعب لأى فريق بدورى القسم الثانى، وعلمت «المصرى اليوم» أن سبب الخلاف هو رغبة اللواء محمد عبدالسلام فى إعارة اللاعب لأى فريق لحين البت فى الشكوى التى قدمها النادى بشأن عدم قيده بقائمة الفريق خلال الموسم الجارى، فى الوقت الذى يرى فيه فريق آخر عدم الضغط على اللاعب بالانتقال لأى ناد بالقسم الثانى، وشدد المصدر على أن أيمن حفنى تلقى عددا من العروض الخليجية التى يمكن للاعب أن ينتقل إليها على أن يتم إبرام عقد مبدئى يلزم اللاعب بالعودة خلال شهر يناير المقبل فى حالة عدم الموافقة على قيده بقائمة الفريق فى الوقت الحالى انتظارا لقرار «فيفا».

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