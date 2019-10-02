شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات وأعمال عُنف فى كلاسيكو «كوبا ليبرتادوريس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «أوليه»، الأرجنتينية، أن الشرطة قامت باعتقال عدد من جماهير ريفر بليت، عقب مواجهة بوكا جونيورز، والتى فاز بها الأول بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت أمس، على ملعب «مونيمونتال»، فى ذهاب نصف نهائى بطولة كوبا ليبرتادوريس، وذلك بعد أعمال الشغب وإشعال الألعاب النارية فى محيط الملعب عقب نهاية اللقاء.

وسجل هدفى ريفر بليت فى المباراة رفائيل بورى من ركلة جزاء، وإيجناسيو فيرنانديز، بهذا الفوز اقترب حامل اللقب من بلوغ المباراة النهائية، قبل مواجهة الإياب، التى ستقام فى ملعب «لابوموبونيرا»، صباح يوم 23 أكتوبر الجارى.

وأنهى بوكا جونيورز المباراة بعشرة لاعبين، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء فى وجه نيكولاس كابالدو فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثانى، بعد تدخله العنيف ضد إنزو بيريز، لاعب ريفر بليت.

وقالت الصحيفة إن فريق ريفر بليت اقترب كثيرًا ووضع قدمًا فى المباراة النهائية، والتى ينتظر الفائز من بين جريميو وفلامنجو البرازيليين، فيما سيكون لقاء الإياب معركة جديدة بين الفريقين نظرا لقوة اللقاء وأهميته.

وأضافت الصحيفة أن مشجع ريفر بليت قد توفى خلال حضور المباراة أمام بوكا جونيورز، حيث يبلغ من العمر 51 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وأعلنت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ أنها قامت بالدفع بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا المؤدى إلى استاد «المونومنتال»، عقب تلقى إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية.

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من جانبه وعد جوستافو ألفارو، المدير الفنى لفريق بوكا جونيورز الأرجنتينى، بالثأر من الغريم التقليدى ريفر بليت بعد الهزيمة، حيث اعترف بأفضلية ريفير بليت، ولكنه أكد أنه سيقوم بقلب النتيجة فى مباراة الإياب.

وقال ألفارو، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «ريفر حقق الفوز على أرضه، ليس هناك حاجة للعمل على الروح المعنوية للاعبين، لأنهم مستعدون للثأر، لذلك أنا متيقن من أننا سنقلب النتيجة».

وأضاف المدير الفنى لبوكا جونيورز: «أحتاج لتعافى اللاعبين وإعدادهم للقاء الإياب لتقديم أقصى ما عندهم على ملعب لا بومبونيرا».

فيما رد مارسيلو جاياردو، المدير الفنى لريفر بليت، على اتهام جوستافو ألفارو، مدرب بوكا جونيورز، للاعبى المنافس بالتحايل للحصول على ضربات الجزاء، وتعطيل اللعب.

وقال جاياردو، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «أتحدث عما أراه وما يراه الجميع، يتحدث كل العالم اليوم عن أن ريفر يلعب بشكل جيد، وأن فريقى قام بتحركات جيدة خلال اللقاء على المستوى الهجومى».

وأضاف المدير الفنى لفريق ريفر بليت: «تعطيل المباراة وإهدار الوقت؟ لسنا كذلك.. نحن عكس هذا تمامًا، نتبع أسلوبًا محددًا وفى بعض الأحيان ننجح، وفى أحيان أخرى لا، لكن من يؤكد عكس ذلك، فإنه لا يرى جيدًا ما يحاول فريقى فرضه فى الملعب».

وأتم: «أى شخص يريد التحدث عن الحكم، فإنه يهدف لإخفاء ما حدث، ويبرر الأشياء التى لم ينجحوا فى تنفيذها».