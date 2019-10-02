شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة لنجم تشيلسى بسبب «أجرة التاكسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن روس باركلى، نجم فريق تشيلسى، تورط فى أزمة كبيرة مع سائق سيارة تاكسى بمدينة ليفربول، بعدما رفض دفع ثمن الأجرة، وقالت الصحيفة إن «باركلى» استقل سيارة الأجرة بعدما قضى سهرة فى أحد الملاهى الليلية بمدينة ليفربول، إلا أنه لم يجد معه أموالا ليدفع بها ثمن الرحلة، الأمر الذى جعله يدخل فى شجار مع سائق التاكسى، بعدما أصبح اللاعب فى موقف محرج، حيث تعرض لسخرية شديدة من جانب الذين حضروا الواقعة.

وأوضحت الصحيفة أن أحد شهود العيان قال ساخرا بصوت عال: «كيف لنجم فريق كبير مثل تشيلسى لا يملك أموالا لتسديد ثمن الرحلة؟»، وذكر آخر: «كان يبدو ثملا جدا ولم يكن فى وعيه الطبيعى، حتى إنه لا يستطيع الوقوف بشكل مستقر.. وكان يردد للسائق: لن أدفع لك، لا أملك أموالا»، وبعد مشادة طويلة قرر سائق التاكسى الاتصال بالشرطة للتدخل وحل هذا النزاع.

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وأشارت الصحيفة إلى أن شرطيين حضرا إلى المكان وقاما باصطحات باركلى إلى ماكينة صراف آلى لسحب الأموال المطلوبة من أجل منحها لسائق التاكسى لحل الأزمة.

على جانب آخر، فتح الدولى الإيطالى جورجينيو، لاعب وسط البلوز، النار على ماورسيو سارى، المدير الفنى السابق لتشيلسى والحالى ليوفنتوس، حيث قال: «إنه لأمر مُدهش، لأن الموسم الماضى كان مستحيلاً، حقًا أنا سعيد للغاية لأنهم جمهور تشيلسى غيروا رأيهم عنى، وقد عملت كثيرًا من أجل ذلك».

وواصل لاعب نابولى الإيطالى السابق: «لم أعط الوعود. فقط اكتفيت بالعمل والعمل، وكنت متأكدًا أن النتائج ستأتى، وأنا سعيد جدًا بذلك، وما يحدث الآن فرصة رائعة لأثبت للجميع أننى لست هنا من أجل مدرب باسمه أنا ممتن بما حققناه معًا فى الآونة الأخيرة لأنه كان مذهلاً».

واستطرد اللاعب: «ربما الناس لم تشاهد الأفضل منى الموسم الماضى، والنقد جعلنى حزينًا بعض الشىء، لكن الآن أبذل كل ما فى وسعى لتغيير هذه الصورة».