شكرا لقرائتكم خبر عن نانت ينتصر فى قضية «سالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» إلزام نادى كارديف سيتى بدفع ستة ملايين يورو لنادى نانت الفرنسى، كدفعة أولى من رسوم انتقال إيميليانو سالا، التى تم الاتفاق عليها فى يناير قبل وفاته فى حادث تحطم طائرة، بعدما راح الأرجنتينى ضحية حادث تحطم طائرة وهو فى طريقه إلى ويلز بعد تعاقده رسميا مع كارديف سيتى، فى صفقة قُدرت بحوالى 17 مليون يورو.

وطلب نانت الفرنسى الحصول على الدفعة الأولى مقابل انتقال سالا إلى كارديف سيتى، بينما عارض النادى الإنجليزى دفع المبلغ، ليحتكم الطرفان إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الذى أصدر حكمه بعد سبعة أشهر من الإجراءات. وأضاف «فيفا» أن لجنة شؤون اللاعبين فى الاتحاد «لم تغفل أبدا الظروف الدقيقة والفريدة لهذا الوضع المأساوى» فى النزاع بين الناديين، وفق ما نقلت «الأسوشيتد برس».

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ويشير قرار «فيفا» إلى أن كارديف سيكون مسؤولا أيضا عن الدفعات اللاحقة فى صفقة انتقال المهاجم الأرجنتينى البالغة قيمتها 15 مليون جنيه إسترلينى (حوالى 20 مليون دولار).

وأشار الاتحاد الدولى إلى أنه بإمكان كارديف استئناف الحكم الصادر من «فيفا» أمام محكمة التحكيم الرياضية، حيث كان النادى الفرنسى قد تقدم بشكوى إلى «فيفا» بعد الاختلاف مع كارديف حول مستحقاته فى صفقة سالا.

ولقى سالا مصرعه بعد أن تحطمت الطائرة ذات المحرك الواحد التى كان يستقلها اللاعب مع الطيار ديفيد إبوتسون فى القناة الإنجليزية أثناء طيرانها من نانت إلى كارديف.