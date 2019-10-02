شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يفاضل بين طاهر محمد طاهر ومهاجم إفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تعاقد الفريق مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يفاضل المدير الفنى بين التعاقد مع مهاجم «المقاولون العرب» ومهاجم إفريقى، وبين اللاعبين الذين عرضتهم لجنة التعاقدات على الجهاز الفنى لاختيار الأفضل من بينهم لتدعيم هجوم الفريق. وطلب «فايلر» مهلة لمشاهدة مباريات عديدة لـ«المقاولون العرب» للحكم على مستوى «طاهر» قبل منح مسؤولى الأهلى الضوء الأخضر للتعاقد معه، ولاسيما بعدما أبدى اللاعب موافقته على ارتداء قميص القلعة الحمراء، رافضًا العروض التى تلقاها من الأندية الأخرى.

وأوضح المدير الفنى حاجة الفريق إلى التعاقد مع مهاجم متميز، فى ظل اعتماده على جونيور أجايى، بسبب الإصابات المتكررة لمروان محسن.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى سيمنح الفرصة لـ«جيرالدو»، خاصة أنه فى حال رغبة المدير الفنى فى التعاقد مع مهاجم إفريقى سيكون على حساب المهاجم الأنجولى، ولكن فى حال تألقه وتمسك الجهاز الفنى به ستكون وجهة لجنة التعاقدات هى التعاقد مع «طاهر»، الذى وقّع منذ فترة على استمارة رغبة الانضمام إلى النادى الأهلى.

من جانب آخر، رفض الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة سلبية، عقب مواجهة الإنتاج الحربى، والتى أُقيمت أمس الأربعاء، على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وذلك استعدادًا لمواجهة أسوان، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة، بسبب ضيق الوقت. وطلب المدير الفنى من مدرب اللياقة البدنية وضع برنامج تأهيلى خاص للاعبين للحفاظ عليهم من التعرض للإجهاد بسبب تلاحم المباريات، خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين فى غضون أيام.

وطلب الجهاز الفنى السفر مبكرًا إلى أسوان من أجل التعود على أرضية الملعب التى سيخوض الفريق عليها مباراته مع ممثل الصعيد، حيث من المنتظر أن يسافر الفريق، فجر غد الجمعة، إلى أسوان، على أن يخوض الفريق تدريباته فى الثالثة ظهراً فى موعد المباراة نفسه، حيث يخوض الفريق مرانه، اليوم، على أرض ملعب استاد مختار التتش، قبل السفر إلى أسوان، خصوصًا بعدما رفض مسؤولو نادى أسوان طلب الأهلى تأخير موعد انطلاق المباراة، لتبدأ المواجهة فى موعدها الرسمى. وبات من المنتظر أن يعتمد الجهاز الفنى على لاعب الوسط المالى، إليو ديانج، فى المباراة، بعدما تم استبعاده من مواجهة الإنتاج الحربى بالأمس لتجهيزه لمواجهة أسوان، خاصة أن اللاعب لديه القدرة على اللعب فى درجة الحرارة المرتفعة، ويخشى الجهاز الفنى أن تؤثر درجة الحرارة على أداء اللاعبين بشكل سلبى، خاصة أنهم لم يعتادوا اللعب فى هذا التوقيت.

جاء ذلك، فى الوقت الذى يخضع فيه سعد سمير لاختبار طبى، خلال الساعات المقبلة، لتحديد إمكانية ضمه إلى قائمة الفريق المتجهة إلى أسوان، بعد أن تعافى اللاعب من الإصابة فى الركبة، والتى لحقت به أمام صن داونز فى البطولة الإفريقية بالنسخة الماضية، ولكن فضل الجهاز الفنى منح «سمير» قسطًا من الراحة، ورفض ضمه إلى قائمة مباراة الإنتاج الحربى التى خاضها الفريق بالأمس.