شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحشد أسلحته الهجومية لتخطى المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طاويًا الصفحة الإفريقية وأزمة انسحاب جينيراسيون وتعليق موقف تأهله لدور المجموعات، يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى الثامنة مساء اليوم «الخميس» اختبارا محليا صعبا عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على أرض ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز والتى يديرها تحكيميا محمد عادل، ويعاونه محمود أبوالرجال، ومحمد محمود لطفى وعبدالعزيز السيد.

يخوض المارد الأبيض اللقاء فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط إثر فوزه فى الجولة الأولى على زعيم الثغر بهدف نظيف لمصطفى محمد، فيما يحتل صاحب الأرض المركز الرابع بنفس الرصيد بعد فوزه على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين أحرزها خالد أوتشو، هدفا، وعمرو مرعى، هدفين.

ويحيط الغموض مصير إذاعة وبث مواجهة اليوم بعد إعلان مجلس إدارة نادى المقاصة رسميا عدم إذاعتها على الهواء مباشرة، وأصدر بيانا رسميا امس الأول أكد فيه عدم إذاعة اللقاء بسبب المستحقات المالية المتأخرة للنادى الفيومى لدى الشركة الراعية من الموسم الماضى. وأكد وليد هويدى، مدير الكرة، أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم ولن يتراجع عن قراره إلا فى حالة إنهاء أزمة المستحقات، مشددا على أنه لن يسمح بدخول كاميرات التليفزيون ووحدة البث لملعب السلام إلا فى حالة سداد مستحقات المقاصة المتأخرة.

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وتحظى مواجهة الأبيض مع أبناء الفيوم بأهمية كبيرة لاسيما أنها تتسم بالندية والتكافؤ بين الفريقين، حيث يقف تاريخ المواجهات على الحياد بينهما برصيد 6 انتصارات لكل فريق وتعادل واحد من أصل 13 مواجهة جمعت بينهما منذ صعود أبناء الفيوم لدورى الأضواء والشهرة،

وتعد مواجهة اليوم المباراة الثانية التى يلتقى فيها الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، مع نظيره أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للمقاصة، فى أقل من شهر بعدما تفوق ميتشو فى مباراة الكأس وقاد الزمالك للفوز بهدف نظيف. ويعانى أبناء ميت عقبة من النقص العددى فى مباراة اليوم بسبب إصابة يوسف أوباما، ويحيط الغموض بموقف الثلاثى محمد عبدالغنى ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن رغم تماثلهم للشفاء وانتظامهم فى التدريبات فيما يستعيد الفريق نجمه طارق حامد بعد انتهاء إيقافه، وينتظر أن يجرى ميتشو بعض التغييرات على التشكيل فى ظل رغبته تجريب وتثبيت طريقة لعب تتماشى مع اللاعبين بقائمة المباراة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد عواد، حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالسلام، عبدالله جمعة، طارق حامد، فيرجانى ساسى، وأحمد السيد زيزو وشيكابالا وخالد بوطيب «أشرف بن شرقى» ومصطفى محمد.

فى المقابل يرفع أبناء الفيوم شعار التحدى للأبيض، ويمنى أحمد حسام ميدو المدير الفنى نفسه برد الاعتبار والثأر لنفسه ولفريقه بعد هزيمة الكأس ولن يجرى ميدو أى تغييرات على تشكيلته الأساسية.