شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعاقب الشامى وعبدالحكيم بسبب الفردية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاقب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى الثنائى محمد الشامى ووجيه عبدالحكيم لاعبى الفريق بخصم 50% من مكافأة التأهل إلى دور الـ 16 بالبطولة العربية بسبب الفردية فى الأداء وعدم تنفيذ تعليمات المدير الفنى بالتعاون مع بقية زملائهما خلال مباراة الفريق أمام أهلى بنى غازى فى إياب دور الـ32 من نفس البطولة، وكان المدير الفنى قد اجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة أمس أمام المصرى فى الدورى الممتاز وحذر من الفردية فى الأداء خلال المباريات التى يشارك فيها الفريق محليا وعربيا،

لافتا إلى أنه لن يتوانى فى استبعاد أى من المقصرين أو أى لاعب يتجاهل تعليماته خلال المرحلة المقبلة، كان مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان قد صرف مكافأة مالية للاعبين بعد التاهل لدور الـ 16 بالبطولة العربية.