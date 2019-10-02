ليفربول يدهس سالزيورج بثلاثية في الشوط الأول

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ليفربول كتب أنس عبد الغني انتهى شوط المباراة الأول من مباراة ليفربول وسالزيورج النمساوي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد.

كانت 6 دقائق كافية لكي يسجل الريدز؛ حيث سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الأول ؛ قبل أن يضيف الظهير الأيسر للفريق اللاعب روبرتسون الهدف الثاني Advertisements أما الهدف الثالث أحرزه النجم المصري محمد صلاح ؛ بعد عدة محاولات له على مرمى الخصم ونجح سالزبورج فى تقليص الفارق في غياب دفاعات الريدز خلال المباراة. وكان ليفربول قد خسر اللقاء فى الجولة الأولى أمام نابولى الإيطالى 2-0، فيما حقق سالزبورج فوزا كبيرا على جينك البلجيكى 6-2.

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