الأهلي المصري يكتسح الإنتاج الحربي برباعية في الدوري المصري

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الأهلي

كتب أنس عبد الغني

استطاع النادي الأهلي المصري أن يفوز على نظيره نادي الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.



تشكيل الأهلي قبل بداية المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- رامي ربيعة- محمد هاني

Advertisements

في الوسط: حمدي فتحي- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- رمضان صبحي

في الهجوم: جونيور أجايي

ملخص مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

وسجل أهداف الأهلي الأربعة في مرمى الإنتاج الحربي كل من رمضان صبحي في الدقيقة 25 وحسين الشحات في الدقيقة 56 و جونيور أجاي في الدقيقة 69 و وليد سليمان في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

ترتيب الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد الأهلي إلى 6 نقاط ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد الإنتاج الحربي عند 3 نقاط في المركز التاسع.