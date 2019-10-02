شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: جهاد جريشة ظالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن الدولي جهاد جريشة لم يكن موفقاً فى إدارة مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدى، التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واحتسب جهاد جريشة ثلاث ضربات جزاء لفريق المصري، في مباراة اليوم، سجل منها أهداف اللقاء، عن طريق البوركيني سعيدو سنبوري هدفين وأحمد ياسر هدف، في حين أحرز محمد الشامي هدف الإسماعيلي الوحيد.

وقال سعفان الصغير، في تصريحات إذاعية أن جهاد جريشة لم يوفق، وظلم الدراويش في أكثر من كرة في مباراة اليوم، مضيفا:"لم أعترض على الحكم بسبب ضربتي جزاء المصري الأولى أو الثانية، وانما كانت لنا ضربة جزاء، بعدما قام مدافع النادي البورسعيدي بعرقلة محمود دونجا".

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وأفاد "سعفان": عقب إحراز محمد الشامي، الهدف الأول للإسماعيلي، تحدثت مع جهاد جريشة، حول قرارته الظالمة فقام بطردي، الموسم الماضي لم اعترض على أي حكم، على الرغم من تعرضنا للظلم في أكثر من مباراة، ولكن هذا الموسم الوضع سيكون مختلفا”.

وأوضح: ضربة الجزاء الثالثة للنادي المصري، ليست صحيحة، مؤكدا أن المهاجم الفلسطيني محمود وادي، هو الذي اصطدم بمحمد فوزي.

وتابع :”الحكم بشر، معرض للخطأ وأنا كمان بشر، ومن الطبيعي أن أتعصب إذا تعرضنا للظلم في أي مباراة”.