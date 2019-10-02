شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ بعد رباعية الإنتاج: هدفنا تجهيز أكبر عدد من اللاعبين.. وفرض شخصيتنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز .

قال عبد الحفيظ إن الأهلي فرض سيطرته على مجريات المباراة ولاحت له العديد من الفرص أمام فريق محترم، واكتفى بتسجيل 4 أهداف وهو الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين منذ صعود الإنتاج الحربي للدوري الممتاز موسم 2009-2010 .

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن الأهم في مشوار بطولة الدوري هو تجهيز أكبر عدد من اللاعبين وأن يفرض الفريق شخصيته على المنافس خاصة أن المسابقة معروفة ببطولة النفس الطويل .

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وأضاف سيد عبد الحفيظ أن الفريق سيواصل تدريباته غدا الخميس بخوض المران صباحا نظرا لضيق الوقت قبل السفر لمواجهة أسوان والمقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري .

ورفض عبد الحفيظ التعليق على قرار اتحاد الكرة بخوض مباراة أسوان في الثالثة عصرا، مشيرا إلى أنه لا يجد تبريرا منطقيا لاختيار هذا التوقيت الغريب.