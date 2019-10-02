شكرا لقرائتكم محمد رمضان يغيب عن لقاء مصر المقاصة أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب محمد رمضان صانع ألعاب مصر المقاصة عن مباراة فريقه غدا امام الزمالك فى المباراة المقررة بينهما باستاد السلام الدولى فى الجولة الثانية للدورى.

جاء ذلك بعد التأكد من إصابة اللاعب بشد فى العضلة الخلفية وهو ما سيمنعه من المشاركة فى لقاء الزمالك ومباراة الجونة فى الجولة الثالثة للمسابقة.

كان محمد رمضان قد خاض أولى مباريات الفريق بالدورى وظهر بشكل جيد جعل الجهاز الفنى لفريقه يثنون عليه ، إلا أن الإصابة ستجعله بعيدا عن المشاركة فى لقاء فريقه السابق.

Advertisements

ويستضيف استاد السلام مباراة الزمالك والمقاصة غدا الخميس، وكان الفريق الفيومي قد نجح في انتزاع أول ثلاث نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري العام بعد فوز ثمين على فريق أسوان بثلاثية مقابل هدفين حيث كان المقاصة قد تأخر بهدفين قبل أن يعود بالمباراة ويحسمها لصالحه على ملعب تماسيح النيل.

يذكر أن نادي الزمالك يمتلك أيضا في رصيده ثلاث نقاط عقب فوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بمنافسات الجولة الأولى.