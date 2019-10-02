شكرا لقرائتكم المصري يخضع للعلاج من ضغط المباريات فى ستاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز المصري على شقيقه الأكبر الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى العام.
وعقب انتهاء جلسات التأهيل والاستشفاء، يتوجه الفريق إلى القاهرة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق يستمر لمدة يومين قبل التوجه الى العين السخنة بعد غدٍ الجمعة للمبيت بإحدى القرى السياحية استعداداً لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بشقيقه الاتحاد السكندري والمقرر اقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش بالسويس.
فى السياق ذاته، حرص أعضاء مجلس إدارة النادي المصري على النزول لأرض الملعب عقب نهاية مباراة المصري والاسماعيلي، لتوجيه التهنئة للجهاز الفني واللاعبين وللشد من أزرهم قبل مباراة الاتحاد السكندري على ستاد الجيش بالسويس.
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