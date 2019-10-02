شكرا لقرائتكم مختار: الإنتاج قدم اسوأ مبارياته أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، أن فريقه لا يستحق الفوز في المباراة التي جمعته مع الأهلي مساء اليوم الأربعاء والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، في ثاني جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قال مختار مختار في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي إنها من أسوأ مباريات فريقه بشكل عام خاصة ما قدمه اللاعبون في الشوط الاول من المباراة مؤكدا انه حاول تصحيح الأمور من خلال الحديث مع اللاعبين بين الشوطين، والعمل على الجانب النفسي والفريق حاول بشكل كبير في تعديل النتيجة وظهر بصورة أفضل خلال للفترة ما قبل تسجيل الهدف الثاني للأهلي.

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وتطرق مختار خلال حديثه عن ترتيب مباريات الدوري قائلا:" ليس من العدل خوض مباراة من 12 يوما، ثم اللعب مباراة وبعدها مباراة بيومين، هذا ليس من العدل".

وأختتم:" مسألة خوض الأهلي لمباراة أفريقية هو شئ يخصه، لكن ما ذنب فريقي في كل هذا، هذا النظام لا يحدث في أي دوري في العالم والدليل ما يحدث في أوروبا لا يوجد تكافئ فرص" .