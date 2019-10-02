شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: لعبنا بعدة طرق لعب مكنتنا من تهديد مرمى الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق النادى المصري فوزا كبيرا على الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جرت بينهما على ستاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الثانى بالدورى.
وقال جلال فى تصريحات صحفية، أن المصري لجأ لطرق لعب عديدة على مدار الشوطين وهو الأمر الذي أتاح للفريق خلال الشوط الثاني تهديد مرمى الاسماعيلي بالعديد من الفرص.
وأشاد جلال بأداء لاعبه بهاء مجدي في مشاركته الرسمية الأولى مع المصري، مؤكداً أن اللاعب قدم مستوى متميز مع زملاءه خلال المباراة مؤكداً أنه لجأ لاراحة اسلام ابو سليمة تجنباً لارهاقه ، مضيفاً أن اللاعب سعيدو سينبوري ظهر بمستوى طيب للغاية في مركز قلب الدفاع بفضل ما يمتلكه من خبرات.
وقرر إيهاب جلال عقب المباراة دخول اللاعبين فى معسكر مغلق بالقاهرة قبل التوجه للعين السخنة لمواجهة الإتحاد السكندرى السبت المقبل فى الأسبوع الـ3 بالدورى.
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