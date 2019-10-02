شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفني للمقاصة 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك المقرر اقامتها غدا في الأسبوع الثاني بالدوري. وضمت القائمة كل من : محمود حمدى ومحمد كوكو وشريف عويس وأحمد مودى وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد دسوقى وصلاح ريكو وميدو جابر ومصطفى شبيطة وحسنى فتحى ومحمد رمضان ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وصلاح أمين وفوافى وخالد أوتشو وصلاح أمين وعمرو مرعي ومحمد مسعد وعبد الله مجدي. Advertisements وأدي اللاعبون التدريب الاساسي مساء اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، وركز ميدو فى المران على الملامح الرئيسية للخطة والتشكيل المرشح للمباراة . وطلب ميدو من لاعبيه باستغلال كافة الفرص التي تتاح لهم أمام المرمي مشددا على ان الزمالك فريق كبير ويضم لاعبين مميزين . وكان المقاصة قد حقق فوزا ثمينا علي اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الاولي بالدوري.

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