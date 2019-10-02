شكرا لقرائتكم ميتشو يحشد 22 لاعبا لمواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك قائمة فريقه استعدادا لمباراة مصر للمقاصة والمقرر لها مساء غد في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وضمت القائمة كلا من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي Advertisements محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي فى خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - اشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا - اسلام جابر - امام عاشور - كريم بامبو فى خط الوسط خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم

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