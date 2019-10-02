أوراوا يقترب من نهائي آسيا بثنائية في مرمى غوانزو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع أوراوا ريدز الياباني قدماً في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه غوانزو إيفرغراند الصيني في ذهاب الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.
ويبحث الفريقان عن لقب ثالث بالبطولة ورجح أوراوا كفته بعد أن سجل فابريسيو وتاكاهيرو سيكيني ثنائية في الدقيقتين 19 و75.
وأصبحت فرص بطل اليابان أقوى في العبور للنهائي إلا إذا انتفض غوانغزهو بملعبه في لقاء الإياب يوم 23 من الشهر الجاري.
ويلتقي الفائز مع الهلال السعودي أو السد القطري على لقب البطولة. وكان الأول قد حقق فوزاً كبيراً 4-1 على ملعب السد يوم الثلاثاء وبات قاب قوسين من الوصول للنهائي.
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