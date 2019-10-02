اخبار الرياضه

أوراوا يقترب من نهائي آسيا بثنائية في مرمى غوانزو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أوراوا يقترب من نهائي آسيا بثنائية في مرمى غوانزو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع أوراوا ريدز الياباني قدماً في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه غوانزو إيفرغراند الصيني في ذهاب الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.

ويبحث الفريقان عن لقب ثالث بالبطولة ورجح أوراوا كفته بعد أن سجل فابريسيو وتاكاهيرو سيكيني ثنائية في الدقيقتين 19 و75.

وأصبحت فرص بطل اليابان أقوى في العبور للنهائي إلا إذا انتفض غوانغزهو بملعبه في لقاء الإياب يوم 23 من الشهر الجاري.

ويلتقي الفائز مع الهلال السعودي أو السد القطري على لقب البطولة. وكان الأول قد حقق فوزاً كبيراً 4-1 على ملعب السد يوم الثلاثاء وبات قاب قوسين من الوصول للنهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوراوا يقترب من نهائي آسيا بثنائية في مرمى غوانزو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا