محمد صلاح يحرز ثالث أهداف ليفربول في شباك ريد بول سالزبورج

الموجز

أحرز فريق ليفربول ثالث أهدافه في مرمى ريد بول سالزبورج النمساوي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة المقامة على ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم، الأربعاء.

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدف فريق ليفربول الثالث، في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل فريق ليفربول خلال تلك المواجهة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.

ويقع فريق ليفربول الإنجليزي يفي المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة أندية نابولي الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، وكي آر سي جينك البلجيكي.

يذكر أن فريق ليفربول قد سقط في المواجهة الماضية أمام ُمضيفه فريق نابولي الإيطالي بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان باولو".

ويحتل فريق ليفربول حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بدون رصيد يذكر من النقاط حتى الآن.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة الأوروبية الكبيرة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب انتصاره الثمين في نهائي البطولة الموسم الماضي على مواطنه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثنائية بيضاء.

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مشوار ليفربول في الموسم الجديد

ويحتل الفريق الإنجليزي الكبير حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفي جعبته 21 نقطة حتى الآن من إجمالي 7 انتصارات للفريق بالبطولة الإنجليزي الكبيرة.

وكان فريق ليفربول قد استهل موسمه بخسارة لقب بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي لحساب فريق مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية.

ونجح الريدز أيضًا في التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي على حساب فريق تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 2-2.

انطلاق المباراة

بداية هجومية لليفربول، وسط حذر دفاعي من جانب ريد بول ساليزبورج

ق6 محمد صلاح حاول التوغل يمين منطقة جزاء سالزبورج ولكن أبعدها الدفاع من أمامه إلى ركنية من جهة اليمين.

ساديو ماني نجح في التقدم بالهدف الأول لليفربول بصناعة من روبرتو فيرمينيو

تمريرات متقنة للاعبي ليفربول، تنتهي بعرضية مميزة من ألكسندر أرنولد، ليسكنها روبرتسون بقدمه اليسورى في الشباك.

وجاء ثالث أهداف ليفربول عن طريق محمد صلاح

استغل محمد صلاح ارتداد الكرة من حارس مرمى ريد بول ساليزبورج، ليضعها النجم المصري بقدمه في الشباك، محرزا الهدف الثالث للريدز.