فايلر يقود قطار الأهلي للفوز برباعية على الإنتاج الحربي

نقدم لكم نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي Alahly Now On Sport yalla Shoot HD الدوري المصري الممتاز لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور نيوز arb4host.

يلتقي النادي الأهلي والإنتاج الحربي اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري، ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات مع المدرب الجديد رينيه فايلر، حيث تمكن النادي الأهلي من الفوز في المباراة الأولى في الدوري على نادي سموحة بهدف نظيف من توقيع رمضان صبحي.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة على قنوات أون سبورت On Sport، وقناة تايم سبورت Time Sport، ويتولى مهمة التعليق على اللقاء محمد الشاذلي، وذلك على ملعب استاد السلام في مباراة كبيرة ومنتظرة بمثابة تحدٍ جديد للمدرب رينيه فايلر.

الأهلي والإنتاج الحربي اليوم الدوري الممتاز

يواجه النادي الأهلي اليوم Alahly Sc today مباراة تكتيكية من العيار الثقيل حين يلتقي بالمدرب المخضرم مختار مختار، ومن المتوقع أن تكون هنالك مباراة كبيرة خارج الخطوط بين فايلر ومختار، ويأتي ذلك في ظل رغبة النادي الأهلي للفوز بجميع البطولات والحرص الدائم على عدم فقد أي من النقاط.

Advertisements

تابع أيضاً مباريات دوري أبطال أوروبا :

تشكيلة الأهلي في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي

استقر رينيه فايلر على تشكيل الأهلي لمواجهة الأنتاج الحربي وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي.

خط الدفاع: هاني – ربيعة – أيمن اشرف – معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – أفشة – السولية.

الهجوم: رمضان – أجايي – الشحات.

نتيجة مباراة الأهلي Alahly Sc والإنتاج الحربي لحظة بلحظة

تابع نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور هوست، في مباراة كبيرة بين الأهلي والإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري الممتاز.

دقائق قليلة وتنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم، الأهلي بالزي الأحمر أمام الإنتاج الحربي في مباراة الليلة.

بداية المباراة الآن بين الأهلي والإنتاج الحربي والأهلي يبدأ بشراسة هجومية كبيرة.

فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية معلول وعامر عامر يتألق للمرة الثانية على التوالي.

ركنية أولى لصالح النادي الأهلي في اللقاء ينقذها دفاع الإنتاج الحربي ببراعة.

أداء متزن من الفريقين حتى الآن والنتيجة لا تزال التعادل السلبي بين الفريقين.

د 27 رمضان صبحي يحرز الهدف الأول لصالح النادي الأهلي بعد تمريرة رائعة من مجدي أفشة والأهلي يتقدم.

د 42 رمضان صبحي يهدر فرصة هدف محقق قبل نهاية الشوط الأول.

نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف نظيف من توقيع رمضان صبحي.

بداية الشوط الثاني من المباراة وفرصة خطيرة للأهلي كادت أن تُسفر عن الهدف الثاني.

د 56 حسين الشحات يحرز الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

د 69 أجاي يحرز الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي بعد عرضية معلول الرائعة.

د 83 وتغييرات بالجملة نزول كل من وليد سليمان ووليد أزارو وأحمد فتحي بدلاً من رمضان صبحي، أجاي، محمد هاني على الترتيب.

د 85 وليد سليمان يحرز الهدف الرابع بعد أسست حسين الشحات.

نهاية المباراة رسمياً بفوز الأهلي برباعية نظيفة ويتصدر الدوري بالعلامة الكاملة حتى الآن.