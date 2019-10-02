نتيجة مباراة برشلونة والانتر دوري أبطال أوروبا |نهاية المباراة تعرف على النتيجة والأحداث |فوز...

مباراة برشلونة والانتر في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر الإنتر في خمس مباريات سابقة من أصل ستة في زياراته للكامب نو لمواجهة برشلونة، بينما خسر برشلونة مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات، مشاهدة مباراة برشلونة والذي سيكون ضيفاً ثقيلاً على الإنتر في عقر داره مساء الأربعاء في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت الرياض، وهي مباراة هامة شيقة ينتظرها الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة.

يلعب الفريقان اليوم بطريقة هجومية، ويأمل برشلونة أن يواصل انتصاراته عقب تعثراته الأخيرة بقيادة مدربه الفني فالفيردي أمام متصدر الدوري الإيطالي ومنافسه العنيد الإنتر، مشاهدة البث الحي المباشر الآن للمباراة العامة بين برشلونة والإنتر في دوري أبطال أوروبا، حيث تذاع المباراة على شاشة قناة beIN SPORTS الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري ابطال أوروبا.

نتيجة مباراة برشلونة والانتر

انتهت المباراة بفوز شاق لبرشلونة على الإنتر بهدفين مقابل هدف، أحرز الهدفين سواريز من خلال تمريرات من ميسي، وكان الهدفين متأخرين في شوط المباراة الثاني، بعد أن صنع الإنتر هدف التقدم في شوط المباراة الأول، ليصنع برشلونة فوزاً صعباً هو الأول له هذا الموسم في دوري الأبطال.

متابعة مباراة برشلونة والانتر