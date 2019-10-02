نتيجة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب آنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ النمساوي في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي يحمل لقبها فريق ليفربول الإنجليزي.

الريدز بقيادة مديرهم الفني الألماني يورجن كلوب يمنون أنفسهم بتحقيق أول انتصار لهم بدوري الأبطال هذا الموسم، الفريق الإنجليزي تلقى الخسارة أمام فريق نابولي في مباراة الجولة الأولى، والتي كانت قد أقيمت على ملعب سان باولو بمدينة نابولي الإيطالية، في مباراة انتهت نتيجتها بفوز نابولي بهدفين دون مقابل.

أنا فريق ريد بول سالزبورغ النسماوي فتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 6-2 على فريق جينك البلجيكي في بداية انطلاق منافسات هذه المجموعة.

موعد مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ

وسيتم نقل أحداث مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ النمساوي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ

وستقوم قناة bein SPORTS HD2 بنقل أحداث مباراة ليفربول وريد بول اليوم في دوري أبطال أوروبا، على أن يقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث هذه المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ

بدأت الآن أحداث مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ وسنتابع وإياكم أهم أحداث هذه المباراة.

وسجل السنغالي ماني الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء، لتصبح النتيجة 1-0 لصالح ليفربول.

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الدقيقة 25 تمكن روبرتسون من تسجيل ثاني أهداف ليفربول لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الريدز.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثالث في الدقيقة السادسة والثلاثين من زمن المباراة، لكن اللاعب هوانغ هي تشان سجل هدف سالزبورغ النمساوي الأول في الدقيقة التاسعة والثلاثين، لتكون النتيجة 3-1 لليفربول.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وريد بول بنتيجة 3-1 لأصحاب الأرض.

انطلقت أحداث شوط المباراة الثاني بين ليفربول وريد بول سالزبورغ النسماوي، وسنتابع معكم أحداث الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 56 نجح اللاعب تاكومي مينامينو من تسجي الهدف الثاني للضيوف، قبل أن يسجل براوت هولاند هدف التعادل في الدقيقة 60.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الرابع والثاني له في المباراة في الدقيقة 68، لتصبح النتيجة 4-3.

انتهت مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ النسماوي بفوز ليفربول 4-3 ليرفع ليفربول من رصيده للنقطة الثالثة ويحتل المركز الثاني بالمجموعة بفضل المواجهات المباشرة، فيما يظل رصيد سالزبورغ عند النقطة الثالثة ويبقى في المركز الثالث.