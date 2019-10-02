هنا الآن نتيجة مباراة برشلونة |1_1| وإنتر ميلان Barcelona vs inter milan NOW في دوري أبطال أوروبا...

نقدم لكم نتيجة مباراة برشلونة Barcelona Now yalla Shoot اليوم لحظة بلحظة، حيث يلتقي الفريق الكتلوني اليوم في مهمة صعبة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2020، ومن المنتظر أن يشهد اللقاء عودة النجم الأول ليونيل ميسي بعد غياب عن المباراتين السابقتين في الليجا والشامبيونز ليج، ويسعى برشلونة للفوز على الإنتر بذكريات رباعية العام الماضي في عُقر دار الإنتر.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان في إطار منافسات الجولة الثانية من دوي المجموعات في الشامبيونزليج على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت 1 Bein Sport hd بتعليق المتألق حفيظ دراجي في مباراة كبيرة تُعتبر بمثابة نهائي مبكر قبل الأوان.

ليونيل ميسي جاهز لمباراة إنتر ميلان الليلة في الأبطال

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني جاهزية النجم الكبير ليونيل ميسي messi لمباراة الليلة أمام الإنتر بذكريات هاتريك ميسي الشهير في الطليان، ويسعى ميسي لزيادة عدد أهدافه في الأبطال ليتخطي كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف.

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نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم لحظة بلحظة

نقدم لكم متابعة نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان Barcelona vs inter milan UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020 اليوم لحظة بلحظة في دوري أبطال أوروبا 2020 عبر موقع عرب فور نيوز ابقوا معنا.